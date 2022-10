Terremoto oggi mar Tirreno M 3.1/ Ingv ultime notizie, lieve scossa a Macerata

Secondo quanto segnalato dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia che ogni giorno registra live, analizzando e classificando i movimenti tellurici italiani e non, nella giornata di oggi, martedì 4 ottobre 2022, si è verificata una scossa di terremoto nel mar Tirreno Meridionale con una magnitudo di 3.1 gradi sulla scala Richter, evento tellurico segnalato alle ore 6:03 di questa mattina, e che non ha avuto conseguenza alcuna essendo il sisma avvenuto in mare. Un’altra scossa di terremoto è stata segnalata oggi a sette chilometri a ovest della località di Potenza, città della provincia omonima sita in Basilicata.

Il sisma è stato molto lieve, avendo avuto una magnitudo di 1.3 gradi sulla scala Richter, ed è stato localizzato alle ore 1:40 della notte passata, fra lunedì 3 e martedì 4 ottobre 2022. Stando a quanto riferito dalla Sala Sismica INGV-Roma, le sue coordinate geografiche sono state 40.6660 gradi di latitudine, 15.7290 di longitudine, e una profondità di 22 chilometri sotto il livello del mare. In merito invece ai comuni in zona vengono segnalati Ruoti, Avigliano, Picerno, Tito e Pignola, tutte località del potentino. Ovviamente Potenza è risultata essere la città più vicina all’epicentro, distante sette chilometri, con Battipaglia più staccata a 63 chilometri e infine Cerignola a 68. Il terremoto di oggi non ha causato alcun danno ne tanto meno dei feriti.

TERREMOTO OGGI MACERATA M 1.2: I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto lieve è stata segnalata oggi dall’Ingv nella regione Marche, di preciso a due chilometri a ovest di Ussita, in provincia di Macerata. Anche in questo caso si è trattato di una scossa molto lieve, avendo avuto una magnitudo di 1.2 gradi sulla scala Richter, mentre le sue con coordinate geografiche sono state (lat, lon) 42.9460, 13.1140, con una profondità, il cosiddetto ipocentro di 11 chilometri sotto il livello del mare.

A livello di località in zona troviamo Visso, Castelasantangelo sul Nera, Preci, Fiordimonte e Acquacanina, mentre la città più vicina è risultata essere Foligno, distante 33 chilometri dalla zona del sisma, quindi Terni a 57, Teramo a 58 e infine Perugia a 62 chilometri. Anche in questo secondo caso non si sono verificati dei danni a vie di comunicazioni o edifici, ne tanto meno dei feriti. Rimaniamo in attesa di eventuali altre scosse nel corso della giornata.

