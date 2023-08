Terremoto oggi Mar Tirreno M 3.1/ Ingv ultime notizie: scossa anche alle Isole Eolie

Ondata sismica nella zona meridionale del Mar Tirreno, ma fortunatamente non allarmante, perché le scosse di terremoto oggi, sabato 12 agosto 2023, non vanno oltre, se non di poco, i tre gradi sulla scala Richter. Questo è, in effetti, il caso del sisma registrato alle 04:15, che stando ai dati forniti dalla Sala Sismica di Roma dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, è stato di ML 3.1 sulla scala Richter. Questo è stato il più intenso tra le sette scosse di terremoto registrate dall’Ingv da questa notte.

L’epicentro è stato individuato con le seguenti coordinate geografiche: latitudine 38.6410, longitudine 14.1620 e ipocentro attestato ad una profondità di otto chilometri. Anche se non si è verificato lontano da Lipari, non vengono segnalati Comuni entro i 20 chilometri dall’epicentro del terremoto, che comunque non ha causato problemi né ci sono state segnalazioni particolari.

TERREMOTO OGGI ANCHE ALLE ISOLE EOLIE DI M 2.2

Restiamo nei pressi della Sicilia, protagonista oggi delle scosse di terremoto segnalate dall’Ingv. C’è stato, infatti, un sisma di magnitudo ML 2.2 sulla scala Richter alle ore 05:09 nei pressi delle Isole Eolie, quindi non lontano da Messina. Anche in questo caso sono disponibili le coordinate geografiche per individuare il punto preciso in cui si è verificato il terremoto. Si tratta di latitudine 38.6690, longitudine 14.2010 e ipocentro attestato ad una profondità di 9 km.

Prima della mezzanotte di ieri, invece, c’era stata una scossa in Abruzzo. In particolare, a due chilometri da Barete, in provincia dell’Aquila. La scossa, di magnitudo ML 2.1 in questo caso, è stata localizzata a latitudine 42.4400, longitudine 13.2730 e ad una profondità di 14 km. Inoltre, sono stati segnalati i Comuni entro i 20 chilometri dall’epicentro del terremoto: si tratta di Pizzoli, Cagnano Amiterno, Scoppito, Capitignano e Montereale.

