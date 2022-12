Terremoto oggi mar Tirreno M 3.5/ Ingv ultime notizie, ancora scosse nelle Marche

Una nuova scossa di terremoto si è verificata oggi in Italia. Così come segnalato dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia che ogni giorno analizza e classifica i vari sismi del nostro Paese e non solo, l’ultimo evento tellurico importante è stato quello verificatosi nel mar Tirreno meridionale, a nord ovest della regione Sicilia, ed ha avuto una magnitudo di 3.5 gradi sulla scala Richter.

L’evento è avvenuto nel cuore della notte passata, precisamente alle ore 3:14 fra giovedì 1 e venerdì 2 dicembre 2022, e le sue coordinate geografiche registrate dalla Sala Sismica INGV-Roma sono state 38.5450 gradi di latitudine, 12.0140 di longitudine, e una profondità di 7 chilometri sotto il livello del mare. Essendo il sisma avvenuto in mare aperto, non sono stati segnalati comuni in zona, mentre la città più vicina è risultata essere Trapani, distante 73 chilometri, con Marsala a 91. Un mar Tirreno meridionale che ha tremato ripetutamente nelle scorse ore, visto che dalla tarda serata di ieri sono state in totale cinque le scosse di terremoto registrate, e tutte superiori a due gradi di magnitudo, con quella più importante di M 3.5 appena descritta.

TERREMOTO OGGI NELLE MARCHE: TREMA ANCORA ANCONA

Altra scossa di terremoto verificatasi oggi è stata quella avvenuta ancora una volta nella regione Marche, e precisamente lungo la Costa Marchigiana Anconetana (Ancona), ormai da un mese teatro di uno sciame sismico.

In questo caso si è trattato di un evento tellurico di magnitudo 2.6 gradi sulla scala Richter, avvenuto alle ore 2:43 di notte, e localizzato in una zona con coordinate geografiche pari a 43.8690 gradi di latitudine, 13.3560 di longitudine, e una profondità di 8 chilometri sotto il livello del mare. La città più vicina all’epicentro è risultata essere Fano, distante 27 chilometri, con Ancona più staccata a 31, quindi Pesaro a 36, Rimini a 67 e infine Cesena a 94 chilometri. Tutte le scosse segnalate su queste pagine non hanno causato danni ne tanto meno dei feriti.

