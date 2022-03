Terremoto oggi mar Tirreno M 4.0/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Brescia

Quali sono state le scosse di terremoto che si sono verificate oggi, martedì 29 marzo 2022, in Italia e nel resto del mondo? Come sempre ci affidiamo al bollettino live dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, che ha fatto sapere che nelle ultime ore è stato registrato un movimento tellurico in quel del Tirreno Meridionale, in mare aperto, fra la Sicilia e la Calabria.

Si è trattato di una scossa significativa in quanto ha avuto una magnitudo di 4.0 gradi sulla scala Richter, avvenuta nel pieno della notte passata, precisamente alle ore 3:48 fra lunedì 28 e martedì 29 marzo 2022. Il terremoto ha avuto coordinate geografiche pari a 38.854 gradi di latitudine, 14.203 di longitudine e una profondità di 421 chilometri sotto il livello del mare, e non ha interessato alcun comune vista la distanza dalla terraferma. Sempre oggi è stata segnalata dall’Ingv una scossa di terremoto di magnitudo 2.5 gradi in Lombardia (ore 7:33), precisamente a Temù, in provincia di Brescia.

TERREMOTO OGGI A L’AQUILA, NELLA TARDA SERATA DI IERI SISMA A COSENZA: I DETTAGLI INGV

Altro terremoto avvenuto oggi è stato quello in Abruzzo, precisamente ad un chilometro ad ovest della località di Celano, in provincia de L’Aquila. Il sisma in questo caso è stato ben più lieve, avendo avuto una magnitudo di 1.7 gradi sulla scala Richter, ed è stato registrato alle ore 2:29 della notte scorsa. Le sue coordinate geografiche sono state 42.087 gradi di latitudine, 13.534 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare, e stando a quanto segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, in zona si trovano i comuni di Aielli, Ovindoli, Cerchio, Collarmele e Avezzano, tutti della provincia de L’Aquila.

Proprio il capoluogo abruzzese risulta essere la città più vicina, distante 32 chilometri dall’epicentro, con Chieti a 60, quindi Tivoli a 62 e Teramo a 65. Infine segnaliamo una scossa di terremoto avvenuta non oggi ma nella tarda serata di ieri, alle ore 22:53, lungo la Costa Calabra nord occidentale, in provincia di Cosenza, di magnitudo 2.4 gradi sulla scala Richter e una profondità di 17 chilometri sotto il livello del mare.











