Terremoto oggi mar Tirreno Meridionale M 2.5/ Ingv ultime notizie, trema anche Modena

Consueto aggiornamento quotidiano con le scosse di terremoto che si sono verificate oggi e nelle scorse ore in Italia e all’estero. Come riferito puntualmente dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, viene segnalato un movimento tellurico in quel del mar Tirreno Meridionale. Torna quindi a tremare per l’ennesima volta il mare a sud della nostra penisola, e con una scossa di magnitudo 2.5 gradi sulla scala Richter, registrata alle ore 4:00 della notte appena passata, quella fra martedì 2 e mercoledì 3 novembre 2021. Stando a quanto specificato dalla Sala Sismica INGV-Roma, il movimento tellurico ha avuto un epicentro localizzato con coordinate geografiche pari a 38.985 gradi di latitudine, 15.446 di longitudine, e una profondità di 201 chilometri sotto il livello del mare.

Nessun comune è stato individuato in zona, mentre a livello di città si segnalano Lamezia Terme, Cosenza e Messina, a distanza rispettivamente di 76, 78 e 88 chilometri dall’epicentro. Un’altra scossa è stata segnalata dall’Ingv nella tarda serata di ieri, precisamente in provincia di Modena, a cinque chilometri a ovest di Pievepelago. Il sisma è stato localizzato alle ore 21:43 con coordinate geografiche pari a 44.222 gradi di latitudine, 10.553 di longitudine e una profondità di 11 chilometri sotto il livello marino.

TERREMOTO OGGI MAR TIRRENO, MODENA E COSENZA: TUTTI I DETTAGLI INGV

In questo caso sono stati diversi i comuni vicino all’epicentro segnalato e che con grande probabilità potrebbero aver avvertito il movimento tellurico (di magnitudo 2.1 gradi sulla scala Richter), come ad esempio Riolunato, Frassinoro, Fiumalbo, Abetone e Palagano, tutti dislocati fra il modenese e il pistoiese, visto che il sisma è avvenuto a cavallo fra Emilia Romagna e Toscana.

La città più vicina risulta infatti essere Massa, distante 39 chilometri, con Carrara a 40, e quindi Lucca, Pistoia e Viareggio, tutte dislocate in un raggio di cinquanta chilometri. Segnaliamo infine una scossa di terremoto in Calabria, precisamente a Santa Sofia d’Epiro, provincia di Cosenza, di magnitudo 2.0 gradi sulla scala Richter. L’evento è avvenuto alle ore 20:34 di ieri sera, con una profondità di 7 chilometri sotto il livello del mare.

