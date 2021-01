Terremoto oggi Marche di M 3.1/ Ingv ultime notizie: trema Fermo, scossa anche a Roma

Sono numerose le scosse di terremoto che si sono verificate oggi in Italia. Partiamo da quelle più significative a cominciare dall’evento tellurico di magnitudo 3.1 gradi sulla scala Richter avvenuto nel mare Adriatico, lungo la costa marchigiana Fermana, in provincia di Fermo. Il terremoto di oggi è avvenuto alle ore 2:21 della notte fra mercoledì 27 e giovedì 28 gennaio 2021, con coordinate geografiche pari a 43.35 gradi di latitudine e 13.89 di longitudine, mentre la profondità è stata di 18 chilometri sotto il livello del mare.

Visto che l’evento è avvenuto in mare aperto i comuni che hanno avvertito la scossa sono stati solo quelli di Civitanova Marche, Porto Sant’Elpidio e Porto San Giorgio. Per quanto riguarda le città più vicine all’epicentro, invece, segnaliamo Ancona, e Teramo dislocate fra i 40 e gli 80 chilometri di distanza. Passiamo quindi alla scossa di terremoto verificatasi oggi nel mar Tirreno Meridionale all’1:41 di notte. L’evento è stato di magnitudo 3.0 gradi ed ha avuto coordinate geografiche di 39.23 gradi di latitudine e 15.43 di longitudine, con una profondità di 254 km.

TERREMOTO OGGI A CATANIA E A ROMA

E’ stato invece di magnitudo 2.0 gradi la scossa di terremoto di oggi avvenuta in provincia di Catania (Sicilia), precisamente a 7 chilometri a sud ovest dal comune di Linguaglossa. In questo caso il sisma è avvenuto stamane presto, ore 6:28, ed ha avuto coordinate geografiche di 37.81 gradi di latitudine e 15.07 di longitudine, con una profondità di 1 chilometri sotto il livello marino. Stando alla Sala Operativa INGV_OE (Catania) il terremoto è stato sentito a Castiglione di Sicilia, Piedimonte Etneo, Sant’Alfio, Moio Alcantara e Milo. Infine segnaliamo una scossa di terremoto avvenuta oggi in provincia di Roma, precisamente a Saracinesco. Il movimento è stato segnalato dall’Ingv alle ore 2:25 e con una magnitudo di 2.0 gradi sulla scala Richter. In tutti i casi le scosse non hanno causato danni ne tanto meno dei feriti.



