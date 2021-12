Terremoto oggi mare Adriatico M 2.4/ Ingv ultime notizie: sciame sismico a Perugia

Anche nel giorno di Natale, torna sulle nostre colonne l’appuntamento con terremoto oggi, il bollettino di sabato 25 dicembre 2021 inerente alle scosse di terremoto segnalate in Italia e all’estero. L’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ha riportato sulle colonne del proprio sito internet il verificarsi di un terremoto di magnitudo 2.4 sulla scala Richter avvenuto nel mare Adriatico alle 8.39. Il sisma è stato localizzato dalla sala sismica dell’istituto ubicata nella Capitale e ha, come coordinate geografiche, 42.448 gradi di latitudine e 15.885 gradi di longitudine. L’evento sismico si è verificato a una profondità di 10 chilometri.

Per fornire dettagli maggiormente precisi, il terremoto è stato localizzato 91 chilometri a Nord di Manfredonia (57.279 abitanti) e 94 chilometri a Nord-Est di San Severo (53.905 abitanti). La scossa è stata riscontrata in 15 stazioni sismiche: la distanza epicentrale della stazione più vicina, espressa in gradi, è stata di 0.42718, mentre la distanza epicentrale della stazione più lontana di 1.39845.

TERREMOTO OGGI A PRECI: SETTE SCOSSE RILEVATE A PRECI, IN PROVINCIA DI PERUGIA

Proseguendo la ricognizione inerente alle scosse di terremoto riscontrate nel corso della giornata di oggi, sabato 25 dicembre 2021, merita un focus particolare la situazione tuttora in divenire di Preci, Comune ubicato in provincia di Perugia, dove fino a questo momento sono stati ben sette gli eventi tellurici verificatisi. Un vero e proprio sciame sismico, che ha preso il via alle 7.14 di stamane e che ha registrato l’ultimo (finora) fenomeno alle 11.19, con una magnitudo misurata sulla scala Richter che oscillava tra lo 0.8 e l’1.8.

Proprio quest’ultimo è stato il sisma più potente, localizzato presso la sala INGV di Roma a 4 chilometri a Ovest della cittadina umbra alle 8.45, con coordinate geografiche 42.888 (latitudine) e 12.991 (longitudine), ad una profondità di 10 chilometri. Tra le località che hanno tremato, si segnalano Sellano, Visso, Cerreto di Spoleto, Monte Cavallo, Castelsantangelo sul Nera, Norcia, Ussita, Vallo di Nera, Pieve Torina, Fiordimonte, Campello sul Clitunno, Cascia, Trevi e Poggiodomo.



