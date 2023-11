Terremoto oggi Massa M 3.0/ Ingv ultime notizie, scossa lieve anche a Messina

Nuovo appuntamento quotidiano con il resoconto delle principali scosse di terremoto che si sono verificate oggi, 2 novembre 2023, in Italia. Secondo quanto segnalato dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo evento tellurico importante è quello accaduto a quattro chilometri a sud est di Licciana Nardi, in provincia di Massa, nella Regione Toscana, dove si è verificato un sisma di magnitudo 3.0 gradi sulla scala Richter.

Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma poco prima dell’una, precisamente alle ore 00 e 58 minuti, nel cuore della notte passata fra mercoledì 1 e giovedì 2 novembre 2023. Le sue coordinate geografiche sono state 44.2420 gradi di latitudine, 10.0720 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare, mentre i comuni individuati in zona sono stati quelli di Fivizzano, Comano, Aulla, Casola in Lunigiana e Tresana. La città più vicina alla zona della scossa è risultata essere Carrara, distante 18 chilometri, con Massa più staccata a 23, quindi La Spezia a 24, e Viareggio a 44.

TERREMOTO OGGI A MESSINA: I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto è stata localizzata oggi dall’Ingv a due chilometri a nord ovest di Furnari, in provincia di Messina, in Sicilia. In questo caso l’evento tellurico è stato più lieve, avendo avuto una magnitudo di 1.8 gradi sulla scala Richter. Il movimento è stato localizzato alle ore 1:50 della notte passata e le sue coordinate geografiche sono state 38.1180 gradi di latitudine, 15.1160 di longitudine, e una profondità di 8 chilometri sotto il livello del mare.

Falcone, Mazzarrà Sant’Andrea, Terme Vigliatore, Rodi Millici e Oliveri sono stati i comuni localizzati nella zona del terremoto, mentre la città più vicina, come specificato dalla Sala Sismica INGV-Roma è risultata essere Messina, distante 39 chilometri, con Reggio Calabria a 46, quindi Acireale a 56 e Catania a 68. Le scosse di terremoto segnalate su queste pagine non hanno causato danni ne tanto meno dei feriti, in caso di altri movimenti importanti saremo pronti ad aggiornare questa pagina.

