Il consueto punto sulle scosse di terremoto oggi registrate in Italia. Per queste prime ore della giornata odierna, giovedì 17 ottobre 2024, l’Ingv non ha segnalato particolari criticità, con la scossa di terremoto principale che è stata di poco superiore alla magnitudo 2.0 gradi sulla scala Richter. Il riferimento è al movimento tellurico che è avvenuto a quattro chilometri a ovest di Ferrandina, in provincia di Matera. Siamo nella splendida città dei Sassi, precisamente in zona Salandra e Miglionico, e la scossa è stata registrata alle ore 3:18 della scorsa notte, con una magnitudo di 2.1 gradi sulla scala Richter. Per meglio in quadrare la zona della Basilicata in cui ci troviamo, siamo a 25 chilometri da Matera e ad una quarantina di Altamura, in Puglia.

Un’altra scossa di terremoto oggi si è verificata in Umbria, a otto chilometri a sud ovest di Castel Ritaldi, in provincia di Perugia. Anche in questo caso si è trattato di un evento moderato, visto che la magnitudo è stata di soli 1.8 gradi sulla scala Richter, quindi molto lieve. La scossa è stata registrata alle ore 2:47 non troppo distante da Spoleto, e ad una ventina di chilometri dalla cittadina laziale Terni, nonché a 23 da Foligno. L’Ingv ha segnalato altre due scossw di terremoto oggi molto importanti ma verificatesi non in Italia.

TERREMOTO OGGI, SCOSSE IN MESSICO E IRAN

La prima è stata registrata lungo la costa di Jalisco, in Messico, con una magnitudo di 6.0 gradi sulla scala Richter, mentre la seconda in Afghanistan, sempre con la stessa potenza: al momento non si hanno notizie di feriti o vittime, ma non sono da escludere aggiornamenti nelle prossime ore.

Concludiamo con una scossa di terremoto avvenuta ieri in Italia quella localizzata in Sicilia, a tre chilometri da Troina, in provincia di Enna, con una magnitudo di 2.1 gradi. L’evento è stato localizzato alle ore 18:05 di ieri sera vicino a Cerami e a Gagliano Castelferrato, mentre le due città di riferimento sono risultate essere Caltanissetta e Catania, entrambe distanti una cinquantina di chilometri dall’epicentro.