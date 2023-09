Terremoto oggi Messina M 1.9/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Cosenza

Anche per la giornata di oggi, sabato 9 settembre 2023, andiamo a scoprire quali sono state le principali scosse di terremoto verificatesi in Italia e oltre i confini. Spulciando il bollettino aggiornato in tempo reale del sito dell’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’Ingv, emerge un movimento tellurico avvenuto di preciso a un chilometro a sud ovest di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, Sicilia. Il sisma ha avuto una magnitudo di 1.9 gradi sulla scala Richter ed è stato localizzato nel cuore della notte passata, di preciso alle ore 1:25 fra venerdì 8 e sabato 9 settembre 2023.

Le sue coordinate geografiche sono state 38.1400 gradi di latitudine, 15.2150 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare. Il terremoto di oggi è stato individuato dalla Sala Sismica INGV-Roma, che ha segnalato in zona i comuni di Merì, Terme Vigliatore, Castroreale, Rodi Milici e Santa Lucia del Mela. La città più vicina è invece risultata essere Messina, distante 31 chilometri, con Reggio Calabria più staccata a 38, quindi Acireale a 59 e Catania a 72 chilometri.

TERREMOTO OGGI A COSENZA, I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto è stata localizzata in Italia a nove chilometri a nord est di Parenti, in provincia di Cosenza. In questo caso si è trattato di un evento registrato non oggi ma nella tarda serata di ieri, alle ore 23:49, con una magnitudo di 2.4 gradi sulla scala Richter.

Le coordinate geografiche del terremoto sono state 39,2330 gradi di latitudine, 16.4620 di longitudine e una profondità di 17 chilometri sotto il livello del mare. I comuni individuati in zona sono stati quelli di Aprigliano, Pietrafitta, Cellara, Figline Vegliaturo e Serra Pedace, tutti paesi del cosentino. Proprio Cosenza è risultata essere anche la città più vicina alla zona del terremoto, distante 19 chilometri dall’epicentro, con Lamezia Terme a 31, quindi Catanzaro a 38 e infine Crotone a 60 chilometri di distanza. Le scosse segnalate su questa pagina non hanno causato danni ne feriti.

