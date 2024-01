Terremoto oggi Messina M 2.0/ Ingv ultime notizie, una scossa anche nel mar Tirreno

Le scosse di terremoto avvenute oggi, secondo i dati che arrivano dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), si sono concentrate soprattutto in Sicilia. Una di M 2.0 è avvenuta infatti in provincia di Messina alle ore 05:47 del mattino. L’epicentro è stato localizzato dalla Sala Sismica di Roma a Sant’Alessio Siculo, con coordinate geografiche (lat, lon) 37.9220, 15.3400 ad una profondità di 9 km.

Terremoto oggi mar Tirreno, M 2.8/ Ultime notizie Ingv: in Albania scossa di magnitudo 4.6

Il fenomeno potrebbe essere stato lievemente avvertito anche in altri comuni del messinese, come Forza d’Agrò, Santa Teresa di Riva, Savoca, Casalvecchio Siculo, Gallodoro, Letojanni, Furci Siculo, Mongiuffi Melia, Limina, Roccafiorita, Pagliara, Roccalumera, Castelmola e Taormina. Un’altra scossa della stessa intensità, poco prima, intorno alle ore 02:52, si era verificata nel Mar Tirreno Meridionale, nel tratto tra la costa della Calabria e le isole Eolie, con con coordinate geografiche (lat, lon) 38.8790, 15.6180 ad una profondità di 82 km. Non ci sono tuttavia comuni nel raggio di 20 km dal punto in questione.

Terremoto oggi Terni M 2.0/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Catania

TERREMOTO OGGI: TREMA LA SICILIA, UNA SCOSSA ANCHE A POTENZA

Nelle successive ore della mattinata sono andate avanti le scosse di terremoto in Sicilia, ma questa volta con epicentro nella costa di Ragusa. Il fenomeno di M 2.1 è avvenuto alle ore 09:13 e secondo quanto registrato dalla Sala Sismica di Roma dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha avuto epicentro con coordinate geografiche (lat, lon) 36.6830, 14.5500 ad una profondità di 23 km. Tra i comuni dove potrebbe essere stata avvertita in modo molto blando ci sono Santa Croce Caterina e Scicli.

Infine, un altro terremoto di M 2.0 è avvenuto alle ore 08:56 a Pietrapertosa, in provincia di Potenza, con coordinate geografiche (lat, lon) 40.4990, 16.0390 ad una profondità di 20 km. Tra i comuni vicini anche Castelmazzano, Laurenzana, Campomaggione, Albano di Lucania, Anzi, Accettura e Trivigno. Anche in questo caso è stato avvertito in modo piuttosto lieve dalla popolazione e non ci sono stati danni a cose o persone.

Terremoto oggi Perugia M 1.5/ Ingv ultime notizie, lieve scossa a Macerata

© RIPRODUZIONE RISERVATA