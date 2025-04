Le scosse di terremoto oggi hanno come protagonista indiscusso lo stretto di Messina. In quel piccolo spazio di mare che divide la Sicilia dalla Calabria, ma anche l’isola siciliana dal resto del continente europeo, sono state ben sei i movimenti tellurici che sono stati registrati in poche ore dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Fortunatamente nessuno dei sismi segnalati è stato di forte intensità, ma in ogni caso gli eventi sono stati diversi, con quello principale che ha avuto una magnitudo di 2.1 gradi sulla scala Richter alle ore 1:47 della notte scorsa.

L’ipocentro è stato identificato di preciso a quattro chilometri da Reggio Calabria e a 9 da Messina, ed è stato preceduto da un’altra scossa di terremoto oggi sempre nella stessa zona, alle ore 1:34, questa volta con una magnitudo di 1.5 gradi sulla scala Richter. Alle ore 1:51 il terzo evento, con una magnitudo di 1.2 gradi, quindi 15 minuti dopo il quarto terremoto nello Stretto di Messina, di magnitudo 1.4 gradi, poi il quinto tre minuti dopo, alle ore 2:09, con una magnitudo di 1.5 gradi, e infine l’ultimo sisma, quello di stamane alle ore 5:54 con una magnitudo di 1.5 gradi.

TERREMOTO OGGI, GLI EVENTI SISMICI PRINCIPALI DELLE ULTIME ORE

Non si segnala nulla di particolare in zona, di conseguenza è probabile che i residenti non abbiano nemmeno avvertito gli eventi in serie, in ogni caso fa specie uno sciame sismico lungo lo Stretto di Messina, cosa che fino ad ora non vi avevamo mai raccontato.

Per quanto riguarda il resto della nostra penisola, è stata una nottata e una serata decisamente tranquilla, tenendo conto che la scossa di terremoto oggi principale è stata quella localizzata ad un chilometro da Tiriolo, vicino a Catanzaro, con una magnitudo di soli 1.7 gradi sulla scala Richter, quindi decisamente leggero. Nella serata di ieri l’Ingv ha registrato due eventi piuttosto ravvicinati, uno alle ore 22:34 a Roccafluvione, in provincia di Ascoli Piceno, con una magnitudo di 2.0 gradi sulla scala Richter e uno alle ore 23:06 nel mar Tirreno Meridionale, con una magnitudo di 2.4 gradi.

