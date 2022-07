Terremoto oggi Messina M 2.1/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Reggio Calabria

Anche oggi, martedì 12 luglio 2022, andiamo a fare il punto sulle scosse di terremoto che si sono verificate in Italia e nel resto del pianeta, e come sempre ci faremo aiutare dal bollettino pubblicato live, in tempo reale, dall’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Secondo quanto registrato, l’ultimo sisma avvenuto sul nostro territorio è stato quella individuato a due chilometri a nord della località di Tripi, in provincia di Messina.

Il sisma è stato registrato stamane alle ore 6:19, ed ha avuto una magnitudo di 2.1 gradi sulla scala Richter. Le sue coordinate geografiche sono invece state 38.0670 gradi di latitudine, 15.1010 di longitudine, e una profondità di 8 chilometri sotto il livello del mare, il cosiddetto ipocentro. Secondo quanto segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma in zona si trovano i comuni di Basicò, Mazzarrà Sant’Andrea, Furnari, Falcone e Novara di Sicilia, mentre le città più vicine in zona sono state quelle di Messina, Reggio Calabria, Acireale e Catania, distanti dall’epicentro 42, 48, 51 e 63 chilometri.

TERREMOTO OGGI IN PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA E PRESSO LE ISOLE TONGA

L’Ingv ha segnalato un’altra scossa di terremoto nella giornata di oggi in mare, lungo la costa calabra sud orientale, in provincia di Reggio Calabria. L’evento tellurico è avvenuto nel corso della notte appena passata, alle ore 3:57 fra lunedì 11 e martedì 12 luglio 2022, classificato con coordinate geografiche pari a 37.8380 di latitudine, 16.1260 di longitudine, e una profondità di 58 chilometri sotto il livello del mare.

In zona si trovano le località di Palizzi, Staiti e Bruzzano Zeffirio, mentre le città più prossime all’epicentro sono state Reggio Calabria, Messina, Acireale e Catania. Da segnalare infine una scossa di terremoto avvenuta nella giornata di oggi presso le isola Tonga, in mare aperto, con una magnitudo di 5.5 gradi sulla scala Richter. Le scosse elencate su questa pagina non hanno causato danni ne tanto meno dei feriti, rimaniamo in attesa per eventuali aggiornamenti.

