Scosse di terremoto oggi ancora una volta in Grecia. Nelle isole Dodecaneso, vicino a Santorini, continuano i movimenti tellurici importanti e dopo gli eventi sismici in serie dell’ultima settimana, anche nella notte appena passata l’Ingv ha registrato due sismi piuttosto importanti. Il primo è stato segnalato alle ore 3:10 con una magnitudo di 4.5 gradi sulla scala Richter mentre il secondo è avvenuto un’ora e mezzo dopo circa, alle ore 4:35, con una magnitudo di 4.6 gradi sulla scala Richter. La situazione è decisamente di alta tensione in Grecia, in particolare vicino a Santorini, dove la popolazione sta fuggendo, spaventata appunto da questi continui tremori che sono cominciati lo scorso weekend e che hanno portato già a numerose evacuazioni.

Non è ben chiaro fino a quando proseguiranno certo è che la gente del posto ha giustamente paura. Fortunatamente in Italia non si sta verificando nulla di simile e anche ai Campi Flegrei, dopo l’importante sciame sismico di due giorni fa caratterizzato da ben 20 diversi movimenti tellurici nel giro di pochi minuti, non sono state segnalate delle situazioni particolari.

TERREMOTO OGGI, LA SITUAZIONE IN ITALIA

La scossa di terremoto oggi principale è quindi quella individuata in mare aperto, nel Tirreno meridionale. Giusto per farvi capire meglio dove ci troviamo, siamo ad una quarantina di chilometri da Messina e a 55 da Reggio Calabria, nel mare che si affaccia appunto su Sicilia e Calabria. Il sisma ha avuto una magnitudo di 2.3 gradi sulla scala Richter ma non ha avuto alcun effetto sulla terraferma in quanto attutito appunto dall’acqua.

Un’altra scossa di terremoto oggi individuata localmente è stata quella segnalata a Siena, un altro territorio che sta continuando a tremare con frequenza negli ultimi giorni. Si è trattato comunque anche in questo caso di un evento sismico molto leggero, con una magnitudo di 1.6 gradi sulla scala Richter, quindi nulla di eclatante. Infine una scossa di terremoto segnalata alle isole Cocos, a non troppa distanza da Sumatra e Malesia, con una magnitudo di 5.8 gradi sulla scala Richter localizzata alle ore 5:31 locali.

