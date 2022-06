Terremoto oggi Messina M 2.3/ Ingv ultime notizie, scossa anche nell’Adriatico

E’ venerdì 3 giugno 2022, e anche oggi facciamo il punto sulle scosse di terremoto registrate nel nostro Paese e nel resto del mondo. Come sempre facciamo affidamento sul portale dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, che ogni giorno registra i vari sismi, e che ha comunicato un evento tellurico in provincia di Messina, in Sicilia, lungo la costa Siciliana nord orientale, con una magnitudo di 2.3 gradi sulla scala Richter.

L’evento tellurico è stato localizzato di preciso in una zona con coordinate geografiche pari a 38.2360 gradi di latitudine, 14.5350 di longitudine, e una profondità di 215 chilometri sotto il livello del mare, ed è avvenuto alle ore 4:11 di stamane. Essendo registrato in mare, lontano dalla terra ferma, il terremoto di oggi non ha interessato alcuna località, e anche le città più vicina sono risultate essere molto distanti, leggasi Acireale e Messina a 89 chilometri, quindi Bagheria a 91, Caltanissetta a 92, Catania a 95 e Reggio Calabria a 98.

TERREMOTO OGGI NEL MAR ADRIATICO, TREMA ANCHE MACERATA

Un’altra scossa di terremoto è stata segnalata oggi dall’Ingv nel mar Adriatico settentrionale, di fronte alle coste romagnole, con una magnitudo di 1.6 gradi sulla scala Richter. In questo caso l’evento tellurico è avvenuto alle ore 3:56 e classificato con coordinate geografiche (lat, lon) 44.2250, 13.3660 ad una profondità di 11 km. Pesaro, Fano e Rimini, distanti rispettivamente 50, 51 e 66 chilometri dall’epicentro, sono risultate essere le tre città più vicine.

Infine segnaliamo una scossa di terremoto avvenuta non oggi ma nella tarda serata di ieri, alle ore 22:12, in quel di Civitanova Marche, in provincia di Macerata. L’evento è stato di magnitudo 2.4 gradi sulla scala Richter e localizzato ad una profondità di 23 chilometri sotto il livello del mare. Tutte e tre le scosse di terremoto segnalate su questa pagina non hanno causato danni ne tanto meno dei feriti o vittime, vista la loro moderatezza.

