Terremoto oggi Messina M 2.4/ Ingv ultime notizie, altre lievi scosse in Sicilia e Calabria

Ancora scosse di terremoto, anche oggi, in Sicilia e Calabria, come sta avvenendo ormai da diversi giorni. A tremare, questa volta, è stato il piccolo comune di Floresta, in provincia di Messina. Un episodio sismico di magnitudo 2.4 sulla scala Richter si è verificato alle ore 04:55. L’epicentro è stato localizzato con coordinate geografiche (lat, lon) 37.9620, 14.9420 ad una profondità di 35 km dalla Sala Sismica di Roma dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).

Un’altra scossa, anch’essa di lieve entità e non avvertita dalla popolazione in modo ampio, è stata registrata nella costa nord occidentale della Calabria, in prossimità di Cosenza alle ore 05:21. L’epicentro della scossa, di magnitudo 1.6 sulla scala Richter, è stato localizzato con coordinate geografiche (lat, lon) 39.2040, 15.9100 ad una profondità di 58 km. Altri episodi sismici della medesima intensità si sono verificati nelle scorse ore nella zona dei Campi Flegrei e a Calvello, in provincia di Potenza.

TERREMOTO OGGI: TREMA ANCHE IL CONFINE SVIZZERA-GERMANIA

Andando al bilancio sul terremoto di oggi per quel che concerne i territori esteri, è da segnalare una scossa di magnitudo 3.0 sulla scala Richter che si è verificata alle ore 03:10 al confine tra la Svizzera e la Germania, in prossimità del fiume Radolfzeller Aach, un affluente del Reno. L’epicentro è stato localizzato dalla Sala Sismica di Roma dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) con coordinate geografiche (lat, lon) 47.7910, 8.8580 ad una profondità di 3 km. La popolazione di Singen, città colpita, ha avvertito il fenomeno e si è spaventata durante la notte, ma per fortuna non ci sono stati danni a cose o persone.

Anche in Giappone c’è stata una scossa di terremoto ampiamente avvertita. Essa si è verificata nella costa al largo della città di Honshu, con coordinate geografiche (lat, lon) 39.5260, 143.3130 ad una profondità di 9 km, alle 07:48 ora locale (00:48 ora italiana). Il sisma è stato di magnitudo 6.2 sulla scala Richter.











