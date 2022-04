Terremoto oggi Messina M 2.4/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Perugia

Facciamo il consueto punto, anche oggi, martedì 12 aprile 2022, sulle scosse di terremoto che si sono verificate in Italia e nel resto del mondo. Come sempre ci affidiamo al bollettino dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia italiano, che registra live le varie scosse, e che ha segnalato nelle scorse ore un evento tellurico a due chilometri a nord di Capizzi, in provincia di Messina (Sicilia), con una magnitudo di 2.4 gradi sulla scala Richter. Un’altra scossa è stata segnalata a due chilometri a sud ovest della località di Preci, in provincia di Perugia (regione Umbria). Il terremoto è avvenuto non oggi ma poco prima della mezzanotte di ieri, precisamente alle ore 23 e 48 minuti, ed ha avuto una magnitudo di 2.2 gradi sulla scala Richter.

Le sue coordinate geografiche sono state 42.8660 gradi di latitudine, 13.0170 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare, e stando a quanto fatto sapere dalla Sismica INGV-Roma, in zona si trovano i comuni di Sellano, Visso, Cerreto di Spoleto, Norcia e Castelsantangelo sul Nera, tutte località dislocate fra la provincia di Perugia e quella di Macerata, visto che il terremoto si è verificato a cavallo fra Perugia e Marche, in una zona ad alta intensità sismica. Per quanto riguarda le città, invece, si segnalano Foligno, Terni e Perugia, distanti dall’epicentro rispettivamente 27, 45 e 58 chilometri.

TERREMOTO OGGI A CASERTA M 1.6: I DETTAGLI DELL’INGV

Da segnalare anche una scossa di terremoto avvenuta oggi nella regione Campania, esattamente a tre chilometri a sud della località di Pignataro Maggiore, in provincia di Caserta. Stando all’Ingv si è trattato di un evento tellurico di magnitudo 1.6 gradi sulla scala Richter, registrato alle ore 2:36 della notte passata, e con coordinate geografiche pari a 41.1650 gradi di latitudine, 14.1760 di longitudine, e una profondità di 7 chilometri sotto il livello del mare. Secondo quanto comunicato dalla Sala Sismica INGV-Roma, l’evento tellurico è avvenuto nei pressi di Pastorano, Camigliano, Vitulazio, Bellona e Giano Vetusto, tutte località del casertano, e proprio Caserta è risultata essere la città più vicina all’epicentro, distante 17 chilometri.

