Terremoto oggi Messina M 2.4/ Ingv ultime notizie: scosse anche in Abruzzo

Nuovo appuntamento con il bollettino terremoto oggi, che racchiude gli eventi tellurici di maggiore intensità avvenuti nel corso della giornata di lunedì 25 aprile 2022. Fino a questo momento, la scossa più elevata registrata è avvenuta nelle Isole Eolie, in provincia di Messina, alle 4.13. I sismografi della sala sismica dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) di Roma hanno fornito anche le coordinate geografiche che localizzano il terremoto di magnitudo M 2.4 sulla scala Richter: latitudine 38.6900, longitudine 15.2340 e ipocentro ad una profondità di 248 chilometri.

Per quanto concerne le città più vicine al terremoto di oggi che contino almeno 50mila abitanti, si segnalano appunto Messina (62 chilometri a nord-ovest dell’epicentro, con 238.439 residenti), Reggio Calabria (74 chilometri a nord-ovest dell’epicentro, con 183.035 abitanti) e Lamezia Terme (99 chilometri a ovest di Lamezia Terme, con 70.714 cittadini). Non si segnalano fortunatamente danni a cose e/o persone.

TERREMOTO OGGI: SCOSSE CONTINUE ANCHE IN ABRUZZO

Per ciò che riguarda il prosieguo del bollettino terremoto oggi, segnaliamo che, oltre all’evento tellurico avvenuto in Sicilia, anche in Abruzzo continua a tremare la terra con un vero e proprio sciame sismico in quel di Capitignano (L’Aquila), dove sono già giunte a quota quattro le scosse sin qui registrate dai sismografi romani dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.

La più intensa di esse, di magnitudo 1.3 sulla scala Richter, si è verificata a 2 chilometri a sud di Capitignano alle 4.57 ed è stata caratterizzata dalle seguenti coordinate geografiche: 42.5040 gradi di latitudine, 13.3090 gradi di longitudine, a una profondità di 13 chilometri sotto il livello del mare. Concludendo con i Comuni racchiusi entro un raggio di 20 chilometri dall’epicentro, troviamo Montereale, Barete, Pizzoli, Campotosto, Cagnano Amiterno, Amatrice, Borbona, Crognaleto, Scoppito, Posta, Cittareale, L’Aquila e Fano Adriano. Le città più vicine con almeno 50mila abitanti, invece, sono: L’Aquila (18 chilometri a nord-ovest rispetto all’epicentro), Teramo (37 km a ovest), Terni (55 km a est), Montesilvano (69 km a ovest), Foligno (71 km a sud-est), Chieti (73 km a ovest), Tivoli (73 km a nord-est), Guidonia Montecelio (74 km a nord-est), Pescara (74 km a ovest), Roma (96 km a nord-est), Viterbo (99 km a est).

