Terremoto oggi Messina M 2.5/ Ingv ultime notizie, scossa lieve anche nel mar Ionio

E’ martedì 7 febbraio 2023 e come ogni mattina anche oggi andremo a scoprire insieme quali sono state le scosse di terremoto più importanti avvenute non solo in Italia ma nel resto del mondo. Stando a quanto segnalato dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, attraverso il suo consueto bollettino aggiornato live, l’ultimo evento tellurico significativo è stato quello registrato in Sicilia, precisamente a tre chilometri a sud di Ucria, in provincia di Messina.

Si è trattato di un sisma leggero, di magnitudo 2.5 gradi sulla scala Richter, localizzato stamane presto, di preciso alle ore 6:08. L’evento tellurico, come riferito dalla Sala Sismica INGV-Roma ha avuto coordinate geografiche pari a 38.0220 gradi di latitudine, 14.8800 di longitudine, e una profondità di 9 chilometri sotto il livello del mare. Inoltre, in zona sono stati individuati i comuni di Floresta, Raccuja, Tortorici, Sinagra e San Piero Patti. A livello di città si segnalano invece Acireale, distante 55 chilometri, quindi Catania a 61.

TERREMOTO OGGI NEL MAR IONIO E AL VESUVIO: I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto è stata segnalata oggi in Italia, precisamente nel mar Ionio meridionale, in mare aperto, lontano dalla terraferma. In questo caso si è trattato di una scossa di magnitudo 2.3 gradi sulla scala Richter localizzata nel cuore della notte passata, alle ore 2:26 fra lunedì 6 e martedì 7 febbraio 2023.

Le sue coordinate geografiche sono state 37.4060 gradi di latitudine, 16.6440 di longitudine, e una profondità di 32 chilometri sotto il livello del mare, e nessun comune ne città sono stati individuati in zona in quanto il sisma è avvenuto lontano dalla costa. Infine segnaliamo una lieve scossa di terremoto avvenuta oggi al Vesuvio, noto vulcano di Napoli. Un sisma di magnitudo 1.5 gradi registrato dai sismografi alle ore 1:04 della scorsa notte, con una profondità, il cosiddetto ipocentro, di zero chilometri sotto il livello del mare. Tutte e tre le scosse di terremoto avvenute oggi e segnalate su queste pagine non hanno causato danni ne tanto meno dei feriti.

