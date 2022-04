TERREMOTO OGGI NORCIA M 2.9/ Ingv ultime notizie, scossa anche nelle isole Eolie

Un’altra scossa di terremoto si è verificata oggi a 4 chilometri a nord di Norcia (magnitudo 2.9), in provincia di Perugia. Il sito internet dell’INGV parla di un evento tellurico riscontrato alle 10.12, avente le seguenti coordinate geografiche: 42.8290 gradi di latitudine, 13.1060 gradi di longitudine, a una profondità di 9 chilometri sotto il livello del mare. Il sisma è stato localizzato dalla sala sismica INGV di Roma.

Per ciò che riguarda i Comuni racchiusi in un raggio di 20 chilometri dall’epicentro, segnaliamo Preci, Castelsantangelo sul Nera, Visso, Ussita, Cascia, Cerreto di Spoleto, Sellano, Arquata del Tronto, Montegallo, Accumoli, Poggiodomo e Montemonaco. Il terremoto di oggi è stato localizzato a 36 km a est di Foligno, a 48 km a nord-est di Terni, a 53 km a ovest di Teramo, a 58 km a nord-ovest di L’Aquila, a 66 km a est di Perugia, a 92 km a ovest di Montesilvano, a 94 km a est di Viterbo e a sud-ovest di Ancona, a 97 km a nord-est di Guidonia Montecelio, a 99 km a ovest di Pescara e a nord di Tivoli.

TERREMOTO OGGI A MESSINA M 2.5: SCOSSA NELLE ISOLE EOLIE

Nuovo appuntamento con il bollettino terremoto oggi in Italia, che segnala i principali eventi tellurici verificatisi lungo lo Stivale nella giornata di domenica 17 aprile 2022, nella quale si festeggia, peraltro, la Santa Pasqua. A registrarli, come sempre, è stato l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, meglio noto come Ingv e, tra questi, spicca la scossa di magnitudo 2.5 sulla scala Richter verificatasi nelle Isole Eolie, in provincia di Messina, alle 3.29 di stanotte, con coordinate geografiche pari a 38.3820 gradi di latitudine e 14.8710 gradi di longitudine, a una profondità di 14 chilometri sotto il livello del mare.

Il terremoto di oggi è stato localizzato dalla sala operativa Ingv di Catania, a 12 chilometri di distanza da Lipari e a 20 da Leni e Santa Marina Salina. Le città più vicine al sisma e che contino almeno 50mila abitanti sono Messina (63 chilometri a ovest), Reggio Calabria (74 chilometri a ovest), Acireale (89 chilometri a nord), Catania (100 chilometri a nord).

TERREMOTO OGGI A COSENZA: LE STATISTICHE INGV

L’ennesima scossa di terremoto è andata in scena nella notte di oggi, precisamente alle 7.18, a 2 chilometri a nord ovest di Cosenza, in Calabria. Si è trattato in questo caso di una scossa di magnitudo 1.6 gradi sulla scala Richter, registrata dall’Ingv con coordinate geografiche pari a 39.3090 gradi di latitudine e 16.2510 gradi di longitudine, oltre a una profondità di 15 chilometri sotto il livello del mare.

Stando a quanto comunicato dagli addetti ai lavori, entro 20 chilometri dall’epicentro si trovano i Comuni di Zumpano, Castrolibero, Lappano, Castiglione Cosentino, Rovito, Trenta, Rende, Marano Principato, Carolei, Marano Marchesato, San Pietro in Guarano, Mendicino, Cerisano, Casole Bruzio, Spezzano della Sila, Celico, Dipignano, Spezzano Piccolo, Pedace, Serra Pedace, Pietrafitta, Paterno Calabro, San Fili, Piane Crati, San Vincenzo La Costa, Aprigliano, Domanico, Rose, Figline Vegliaturo, Cellara, Montalto Uffugo, Mangone, Santo Stefano di Rogliano, Falconara Albanese, Belsito, Rogliano, Luzzi, Marzi, Malito, San Benedetto Ullano, San Lucido, Fiumefreddo Bruzio, Lago, Carpanzano, Longobardi, Grimaldi, Paola, Lattarico, Altilia.

