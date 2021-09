Terremoto oggi Messina M 2.6/ Ingv ultime notizie, tremano anche Catania e Matera

Sono diverse le scosse di terremoto che si sono verificate oggi in Italia, a cominciare dall’ultima, quella di pochi minuti fa avvenuta in provincia di Catania. Come riferito dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, alle ore 7:42 di oggi è stato registrato un sisma di magnitudo 2.3 gradi sulla scala Richter a due chilometri a nord ovest da Belpasso, in provincia di Catania. Il terremoto di oggi nell’etneo ha avuto coordinate geografiche pari a 7.611 gradi di latitudine e 14.964 di longitudine, mentre la profondità è stata di 6 chilometri sotto il livello del mare.

Come riferito dalla Sala Sismica INGV-Roma, i comuni vicino all’epicentro sono quelli di Ragalna, Nicolosi, Camporotondo Etneo, Paternò e Santa Maria di Licodia, spesso nominati su queste pagine, mentre, a livello di città, si segnala la presenza di Catania a 16 chilometri di distanza e di Acireale a 18. Altra scossa di terremoto avvenuta oggi in Sicilia precisamente a Messina, un sisma di magnitudo 2.6 gradi. L’Ingv ha registrato il movimento tellurico alle ore 6:33 di questa mattina, catalogandolo con le coordinate geografiche 38.239 gradi di latitudine e 15.509 di longitudine, mentre la profondità è stata di 52 chilometri sotto il livello del mare.

TERREMOTO OGGI A MESSINA, CATANIA E MATERA: LE ULTIME NOTIZIE INGV

Nella zona sono stati segnalati i comuni di Villafranca Tirrena, Saponara, Rometta, Villa San Giovanni e Spadafora, mentre, a livello di città, si segnala Messina a 6 chilometri dall’epicentro e Reggio Calabria a 19. Infine l’Ingv ha registrato un’ultima scossa di terremoto oggi in Italia, quella avvenuta in Basilicata, precisamente a 4 chilometri a sud ovest dalla località di Grottole, in provincia di Matera.

In questo caso il sisma ha avuto una magnitudo di 2.0 gradi sulla scala Richter e un ipocentro, una profondità, pari a 27 chilometri sotto il livello del mare. In tutti e tre i terremoti verificatisi oggi, non sono stati registrati danne alle cose o alle persone.

