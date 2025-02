Scosse di terremoto oggi ancora una volta ai Campi Flegrei, mentre fortunatamente non si sono registrati nuovi movimenti tellurici rilevanti in Grecia, nei pressi di Santorini. Ma andiamo con ordine, partendo dall’evento sismico più importante delle ultime ore, quello localizzato negli Stati Uniti. L’Ingv ha segnalato un sisma con una magnitudo di ben 5.9 gradi sulla scala Richter, ma fortunatamente in mare, non troppo distante dalla scossa a nord ovest degli Usa. L’evento è avvenuto alle ore 00 e 59 minuti, ora italiana, quando oltre oceano era pomeriggio/sera di ieri.

Terremoto Campi Flegrei, nuovo sciame sismico/ Cinque scosse con punta massima di M 2.6

In Italia, invece, la principale scossa di terremoto oggi è quella localizzata lungo la costa siciliana nord orientale, in provincia di Messina. Anche tale evento è stato registrato in mare, ed ha avuto una magnitudo di 2.6 gradi sulla scala Richter. La scossa di terremoto oggi siciliana è stata localizzata alle ore 5:11 di oggi, venerdì 14 febbraio 2025, ed è stata individuata a circa una 90ina di chilometri da Bagheria e un centinaio da Palermo. Spostiamoci a Genova, a Rossiglione, per una scossa di terremoto oggi molto leggera, quella di magnitudo 1.6 gradi sulla scala Richter localizzata alle ore 2:27 della notte passata.

Terremoto oggi Catanzaro M 1.8/ Ingv ultime notizie, nuova scossa di M 4.6 in Grecia

TERREMOTO OGGI, ANCORA MOVIMENTI AI CAMPI FLEGREI

Il sisma è stato segnalato vicino a Campo Ligure, nonché a Belforte Monferrato, ma anche a 28 chilometri dal capoluogo ligure e a 33 da Savona. Registriamo infine altre scosse di terremoto ai Campi Flegrei, avvenute tutte comunque nella tarda serata di ieri.

L’istituto ha individuato ben 5 movimenti tellurici diversi dalle ore 22:40 alle ore 23:41, con una magnitudo massima di 2.6 gradi sulla scala Richter. Si tratta dell’ennesimo sciame sismico localizzato nella zona flegrea dall’inizio dell’anno, giunto tra l’altro a poche ore da quello che è stato segnalato nella giornata di ieri: i Campi Flegrei sono tornati a tremare in maniera decisamente costante, smentendo quindi la tesi della conclusione della fase bradisismica, come sembrava stesse accadendo durante lo scorso autunno.

Terremoto Campi Flegrei, 11 scosse nelle ultime ore/ Sciame sismico con picco massimo di M 2.5 gradi