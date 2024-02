Terremoto oggi Messina M 2.6/ Ingv ultime notizie, una scossa anche a Rieti

Una scossa di terremoto è stata registrata nella giornata di oggi in provincia di Messina. Secondo quanto segnalato dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’evento tellurico si è verificato di preciso a tre chilometri a sud di Castroreale, così come riportato dalla Sala Sismica INGV-Roma. La scossa avvenuta in Sicilia ha avuto una magnitudo di 2.6 gradi sulla scala Richter ed è stata localizzata nel cuore della notte passata, di preciso alle ore 3:01 fra lunedì 26 e martedì 27 febbraio 2023.

Un evento le cui coordinate geografiche sono state 38.0720 gradi di latitudine, 15.2170 di longitudine, e una profondità di 11 chilometri sotto il livello del mare. In zona sono stati individuati i comuni di Rodi Milici, Mazzarrà Sant’Andrea, Barcellona Pozzo di Gotto, Terme Vigliatore e Furnari, tutte località del messinese, e la città con almeno 50mila abitanti più vicina al sisma è risultata essere proprio quella dello Stretto, distante solo 33 chilometri, con Reggio Calabria a 38, quindi Acireale a 51 e Catania a 64.

TERREMOTO OGGI RIETI, I DETTAGLI INGV

L’Ingv ha segnalato per la giornata di oggi un’altra scossa di terremoto, di preciso a tre chilometri a nord ovest di Accumoli, in provincia di Rieti, nella regione Lazio. In questo caso si è trattato di un evento tellurico più lieve, avendo avuto una magnitudo di 1.4 gradi sulla scala Richter mentre le sue coordinate geografiche, come fatto sapere dalla Sala Sismica INGV-Roma, sono state 42.7130 gradi di latitudine, 13.2180 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare.

Il terremoto è stato registrato nella mattina di oggi, precisamente alle ore 6:01, e nel raggio di 20 chilometri dall’epicentro sono stati individuati i comuni di Arquata del Tronto, Amatrice, Cittareale, Norcia e Cascia. Teramo, distante 40 chilometri, è risultata invece essere la città più vicina, con L’Aquila più staccata a 43, quindi Terni e Foligno a 50. Le scosse di terremoto di oggi segnalate su questa pagina non hanno causato danni ne feriti.

