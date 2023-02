Terremoto oggi Messina M 2.7/ Ingv ultime notizie, sisma anche a Parma

Le scosse di terremoto di oggi, domenica 26 febbraio 2023, sono riassunte, come di consueto, nel bollettino pubblicato in tempo reale dall’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologica. Attraverso tale documento è possibile quotidianamente e in qualsiasi istante della giornata fare il punto della situazione sui movimenti tellurici più significativi delle ultime ore in Italia. È il caso, in tal senso, del sisma localizzato a 1 chilometro a ovest di Novara di Sicilia, in provincia di Messina.

La scossa di terremoto ha avuto una magnitudo pari a 2.7 gradi sulla scala Richter, ed è stata rilevata dalle apparecchiature della Sala Sismica INGV-Roma alle ore 1.39 di oggi, in una zona avente coordinate geografiche pari a 380180 gradi di latitudine, 15.1220 di longitudine e una profondità di 7 chilometri sotto il livello del mare. I Comuni racchiusi entro il raggio di 20 chilometri dall’epicentro sono Tripi, Fondachelli-Fantina, Basicò, Mazzarrà Sant’Andrea, Montalbano Elicona, Furnari, Rodì Milici, Falcone, Antillo, Castroreale, Malvagna, Francavilla di Sicilia, Oliveri, Roccella Valdemone, Terme Vigliatore, San Piero Patti, Motta Camastra, Moio Alcantara, Castiglione di Sicilia, Limina, Roccafiorita, Librizzi, Graniti, Barcellona Pozzo di Gotto, Mandanici, Santa Domenica Vittoria, Mongiuffi Melia, Casalvecchio Siculo, Floresta, Raccuja, Patti, Gaggi, Linguaglossa, Santa Lucia del Mela, Gallodoro, Montagnareale, Merì.

TERREMOTO OGGI A PARMA: I DETTAGLI INGV

Un altro terremoto di lieve entità è stato individuato oggi in Emilia-Romagna, precisamente in provincia di Parma, a un chilometro a sud-est di Pellegrino Parmense. La sua magnitudo è stata pari a 2.1 gradi sulla scala Richter e l’evento è avvenuto alle ore 00.11, in una zona con coordinate geografiche pari a 44.7220 gradi di latitudine, 9.9340 gradi di longitudine e una profondità di 23 chilometri sotto il livello del mare.

Tra le località più vicine all’epicentro del terremoto di oggi si segnalano Varano de’ Melegari, Varsi, Bore, Salsomaggiore Terme, Vernasca, Solignano, Fornovo di Taro, Lugagnano Val d’Arda, Castell’Arquato, Medesano, Terenzo, Valmozzola, Morfasso, Bardi, Fidenza e Alseno.

