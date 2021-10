Terremoto oggi Messina M 2.7/ Ingv ultime notizie, trema anche Modena

Come ogni giorno anche oggi, sabato 2 ottobre 2021, andiamo a scoprire assieme quali sono le scosse di terremoto che si sono verificate in Italia, e come sempre facciamo riferimento a quanto registrato dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia d’Italia. L’ultima scossa segnalata è quella avvenuta durante la notte appena passata, precisamente alle ore 4:19 fra venerdì 1 e sabato 2 ottobre 2021, in quel di San Felice sul Panaro, in provincia di Modena. Si è trattato di un evento tellurico di magnitudo 2.1 gradi sulla scala Richter individuato in una zona con coordinate geografiche pari a 44.863 gradi di latitudine, 11.213 di longitudine e una profondità di 4 chilometri sotto il livello del mare.

Come specificato dalla Sala Sismica INGV-Roma, nelle zone limitrofe l’epicentro si trovano i comuni di Finale Emilia, Camposanto, Medolla, Mirandola e Cavezzo, tutti nel modenese, mentre la città più vicina risulta essere Carpi, distante 27 chilometri, con Ferrara a 32 e poi Modena subito dietro a 33. Un’altra scossa di terremoto oggi è stata segnalata dall’ingv alle ore 2:49 di notte, questa volta al sud Italia, precisamente in mare aperto e lungo la costa Siciliana nord orientale (provincia di Messina).

TERREMOTO OGGI A MESSINA, CARPI E SULL’ISOLA DI MALTA

In questo caso l’evento tellurico è stato di magnitudo 2.7 gradi sulla scala Richter, mentre le coordinate geografiche sono state di 38.318 gradi di latitudine, 14.774 di longitudine, e una profondità di 130 km. Nei pressi del sisma si trovano i comuni di Capo d’Orlando, Brolo, Piraino e Gioiosa Marea, mentre la città più vicina è Messina, distante 70 chilometri, seguita da Reggio Calabria a 79.

Infine c’è da segnalare un terremoto avvenuto oggi non in Italia ma nella vicina isola di Malta, una scossa significativa di magnitudo 3.6 gradi sulla scala Richter, registrata alle ore 4:39 della notte scorsa. In tutti i terremoto elencati in questa pagina non si sono verificati danni a persone o a cose.

