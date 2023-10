Terremoto oggi Messina M 2.7/ Ingv ultime notizie, trema la costa siciliana

Una scossa di terremoto oggi è stata registrata al largo di Messina. L’episodio, come comunicato dall’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), è stato registrato dalla Sala Sismica di Roma alle ore 05:02 del mattino. L’epicentro è stato nel mare della costa siciliana nord orientale, con coordinate geografiche (lat, lon) 38.3290, 15.4150 ad una profondità di 9 km. Il Comune più vicino è quello di Villafranca Tirrena, a 10 km. L’entità è stata di magnitudo 2.7 sulla scala Richter, ma il sisma non è stato ampiamente avvertito dalla popolazione.

Un altro fenomeno sismico, di magnitudo 2.1 sulla scala Richter, sempre nelle prime ore del giorno, alle ore 04:42 a Mormanno, in provincia di Cosenza. L’epicentro è stato localizzato con coordinate geografiche (lat, lon) 39.8290, 16.0310 ad una profondità di 9 km. Anche in questo caso non ci sono stati danni a cose o persone. Per quel che concerne invece la situazione dei Campi Flegrei, attentamente monitorata dall’INGV, non ci sono state oggi scosse di terremoto di magnitudo superiore a 2.0.

TERREMOTO OGGI: LE SCOSSE ALL’ESTERO

Non solo Italia. Alcune scosse di terremoto si sono verificate oggi anche all’estero. Un sisma di magnitudo 4.5 sulla scala Richter ha colpito la Bosnia Erzegovina alle ore 10:29. L’epicentro è stato localizzato a Grude, con coordinate geografiche (lat, lon) 43.3520, 17.3380 ad una profondità di 10 km. L’episodio è stato avvertito ampiamente sia dalla popolazione locale sia da quella che si trova in Croazia, data la vicinanza del Comune di riferimento con il confine, e in modo più lieve anche in Montenegro e Slovenia. Al momento non sono stati segnalati danni a cose o persone.

Infine, alle ore 05:04 di questa mattina, c’è stato un fenomeno sismico anche in Francia, meno rilevante, con epicentro nel Parco Naturale Regionale dell’Alta Jura, concoordinate geografiche (lat, lon) 46.4620, 5.6210 ad una profondità di 30 km. Esso è stato di magnitudo 2.2 sulla scala Richter e non è stato molto avvertito.











