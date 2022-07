Terremoto oggi Messina M 2.7/ Ultime notizie Ingv, scosse a Barcellona Pozzo di Gotto

E’ mercoledì 20 luglio 2022 e anche oggi andremo a fare il punto sulle scosse di terremoto che si sono verificate in Italia e nel resto del Paese. Stando a quanto comunicato dall’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo evento tellurico significativo è quello che è stato registrato presso la località di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, con una magnitudo di 2.7 gradi sulla scala Richter. L’evento è avvenuto alle ore 7:14 di stamane ed è stato preceduto da altre 4 scosse, tutte comprese fra la magnitudo 2.0 e 2.5. Un’altra scossa di terremoto è stata localizzata presso le isole Eolie, in Sicilia, in provincia di Messina. L’episodio è avvenuto in realtà nella tarda serata di ieri, precisamente alle ore 23:59, ed ha avuto una magnitudo lieve, pari a 2.2 gradi sulla scala Richter.

Secondo quanto segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, il sisma è stato registrato con le seguenti coordinate geografiche: 38.7350 gradi di latitudine, 15.0820 di longitudine, e una profondità di 239 chilometri sotto il livello del mare. Non sono stati rilevati comuni in zona, mentre la città più vicina all’epicentro è stata Messina, distante comunque 73 chilometri, con Reggio Calabria a 85.

TERREMOTO OGGI, DUE SISMA LIEVI SUL CONFINE ITALIA-FRANCIA

Nella giornata di oggi si è verificato anche una scossa di terremoto molto lieve, o meglio due, lungo il confine fra Italia e Francia. La prima in ordine di tempo è stata quella registrata durante la notte passata, alle ore 2:55 fra martedì 19 e mercoledì 20 luglio 2022, avente una magnitudo di 1.3 gradi sulla scala Richter. Il sisma ha avuto coordinate geografiche pari a 45.2870 gradi di latitudine, 6.5630 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare.

Torino, distante 91 chilometri, è risultata essere la città più prossima alla zona del sisma, con Moncalieri staccata invece a 94 chilometri. La seconda scossa di terremoto di oggi sul confine Italia-Francia è invece avvenuta alle ore 3:54, ed ha avuto una magnitudo di 1.4 gradi sulla scala Richter. In questo caso le coordinate geografiche sono state 45.3260 gradi di latitudine, 6.5210 di longitudine, e una profondità di 8 chilometri sotto il livello del mare. Torino è risultata essere distante 95 chilometri, con Moncalieri a 98. Nessuna delle scosse segnalate in questa pagina ha causato danni o feriti.

