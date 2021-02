Terremoto oggi Messina M 2.9/ Ingv ultime notizie: trema anche la zona di Perugia

Nuovo appuntamento con l’elenco delle scosse di terremoto registrate oggi in Italia, tutti gli eventi sismici del Belpaese segnalati dall’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Partiamo dall’ultimo movimento tellurico, quello registrato nel mar Ionio Meridionale, in mare aperto, alle ore 8:14 di quest’oggi. Si è trattato di una scossa di magnitudo 2.4 gradi sulla scala Richter, che ha avuto un epicentro con coordinate geografiche pari a 37.5 gradi di latitudine, 16.2 di longitudine e un ipocentro, la profondità, individuato a 31 chilometri sotto il livello marino.

Visto che la scossa è avvenuta in mera aperto, nessun comune l’ha avvertita, tenendo conto anche che la città più vicina è risultata essere Reggio Calabria, a ben 84 chilometri di distanza dall’epicentro. Il secondo terremoto di oggi è avvenuto alle ore 00:49 in Umbria, di preciso a quattro chilometri a sud est di Gualdo Cattaneo, in provincia di Perugia. Si è trattato di un terremoto che ha avuto una magnitudo di 2.0 gradi, e con coordinate geografiche di 42.89, 12.6 (latitudine e longitudine), e una profondità di 8 km.

TERREMOTO OGGI ANCHE A PERUGIA: I DETTAGLI

Stando a quanto rilevato dalla Sala Sismica INGV-Roma, questo secondo sisma è stato avvertito nei comuni limitrofi l’epicentro, leggasi Montefalco, Bevagna, Giano dell’Umbria, Castel Ritaldi e Foligno, mentre a livello di città si segnala la presenza di Perugia, Terni e Viterbo in un raggio compreso fra i 29 e i 65 chilometri dalla zona del sisma. Infine l’ultima scossa di terremoto registrata oggi, un evento di magnitudo 2.9 gradi sulla scala Richter individuato in mare aperto lungo la Costa Siciliana nord orientale, in provincia di Messina. Il terremoto è stato segnalato alle 00:49, più o meno negli stessi istanti di quello perugino, ed ha avuto un epicentro di 38.38 gradi di latitudine, 14.6 di longitudine, e una profondità di 11 chilometri sotto il livello del mare. In tutti e tre i casi non si sono verificati danni ne feriti.



