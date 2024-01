Terremoto oggi Messina M 3.2/ Ingv ultime notizie, scossa lieve anche a Perugia

Anche oggi, sabato 27 gennaio 2024, andiamo a scoprire insieme quali sono state le principali scosse di terremoto registrate lungo lo stivale. Come si legge sul sito dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo evento tellurico è stato quello avvenuto in Sicilia, lungo la Costa nord orientale, in provincia di Messina.

L’evento tellurico, localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma, ha avuto una magnitudo di 3.2 gradi sulla scala Richter ed è stato registrato alle ore 1:49, durante la notte passata fra venerdì 26 e sabato 27 gennaio 2024. Le sue coordinate geografiche, segnalate come sempre dalla Sala Sismica INGV-Roma, sono state 38.2390 gradi di latitudine, 14.8550 di longitudine, e un ipocentro, la profondità, decisamente elevato, pari a 161 chilometri sotto il livello del mare. In zona sono stati individuati i comuni di Piraino, Brolo, Capo d’Orlando, Sant’Angelo di Brolo e Naso, tutte località del messinese, mentre la città più vicina è risultata essere proprio Messina, distante 62 chilometri dall’epicentro, con Reggio Calabria più staccata a 71, quindi Acireale a 75 e Catania a 84.

TERREMOTO OGGI PERUGIA, I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto è stata registrata oggi nella regione Umbria, di preciso a tre chilometri a nord est di Spoleto, in provincia di Perugia. In questo caso il sisma ha avuto una magnitudo di 1.9 gradi sulla scala Richter mentre le sue coordinate geografiche, così come segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, sono state 42.7510 gradi di latitudine, 12.7740 di longitudine, e una profondità di 8 chilometri sotto il livello del mare.

Nella zona dell’epicentro i comuni più vicini sono stati Sant’Anatolia di Narco, Scheggino, Vallo di Nera, Campello sul Clitunno e Castel Ritaldi, tutte località della provincia di Perugia. Foligno, invece, distante 24 chilometri, è risultata essere la città più vicina alla zona del sisma, seguita da Terni, sempre a 24 chilometri, con Perugia più staccata a 51 chilometri e infine Viterbo a 66. Le scosse segnalate su questa pagina non hanno causato danni ne feriti.

