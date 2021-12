Terremoto oggi Milano M 4.4 epicentro Bergamo/ Ingv ultime notizie: trema Lombardia

Paura stamane in Lombardia per una significativa scossa di terremoto avvertita in maniera netta dalla maggior parte della popolazione di Milano e localizzata in quel di Bergamo. Come riferito dall’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’evento tellurico di oggi ha avuto una magnitudo di 4.4 gradi sulla scala Richter ed è stato individuata di preciso a due chilometri a est di Bonate Sotto. Il terremoto è stato registrato dalla Sala Sismica INGV-Roma alle ore 11:34 di oggi, ed ha avuto coordinate geografiche pari a 45.675 gradi di latitudine, 9.586 di longitudine, e una profondità di 26 chilometri sotto il livello del mare.

TERREMOTO OGGI BERGAMO M 4.4/ Ingv ultime notizie, scossa avvertita a Milano

Nella zona vengono segnalati i comuni di Treviolo, Bonate Sopra, Presezzo, Ponte San Pietro e Curno, mentre la città più vicina risulta essere ovviamente Bergamo, distante sette chilometri, con Monza a 26, e 38 Milano. L’evento, come detto sopra, è stato comunque avvertito in maniera indistinta in gran parte della regione, fino in centro al capoluogo lombardo, dove alcune persone sono anche scese in strada, spaventate. Del resto la Lombardia non è una zona sismica, e un evento di tale portata non può che spaventare.

Terremoto oggi Catania M 2.4/ Ingv ultime notizie, scosse anche a Trento e Modena

TERREMOTO OGGI A BERGAMO: IN CORSO CONTROLLI PROTEZIONE CIVILE

Tantissime le segnalazioni sui social, a cominciare da Twitter, dove il collega giornalista sportivo, Fabrizio Biasin, ha cinguettato: “Scossa parecchio forte percepita a Milano. L’avete sentita?”, con l’aggiunta dell’hashtag #terremoto. Così invece il profilo ufficiale di RTL 102.5, nota emittente radiofonica: “Avvertito #terremoto a #Milano. Anche voi?”.

L’utente Ici on dance invece ha twittato: “Fortissima scossa di terremoto nel milanese, proprio adesso!”, ma in generale sono moltissime le segnalazioni, fra cui alcune ironiche con foto e video di persone decisamente spaventate. Tanta paura e tanto spavento ma fortunatamente la scossa di terremoto di oggi in provincia di Bergamo non ha provocato alcun danno, ne tanto meno dei feriti. Il dipartimento della protezione civile fa comunque sapere di essere al lavoro per effettuare tutti i controlli del caso, mentre la linea della metro di Milano, M5, è stata sospesa per qualche minuto, prima di riprendere il normale percorso.

Terremoto oggi Cosenza M 2.6/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Macerata





© RIPRODUZIONE RISERVATA