Terremoto oggi Milo M 1.9/ Ingv ultime notizie, scossa anche in provincia di Cuneo

Una scossa di terremoto di magnitudo 1.9 gradi sulla scala Richter è stata segnalata nelle scorse ore dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia d’Italia, che ogni giorno classifica e analizza i vari movimenti tellurici sparsi per il globo.

Il sisma è stato localizzato di preciso a cinque chilometri a ovest della località di Zafferana Etnea, in provincia di Catania, ed ha avuto una magnitudo di 1.9 gradi sulla scala Richter. Come spiegato dall’Ingv, il terremoto di oggi è avvenuto nel cuore della notte, alle ore 3:38, e classificato con coordinate geografiche pari a 37.6790 gradi di latitudine, 15.0550 di longitudine, e una profondità di 8 chilometri sotto il livello del mare. Stando a quanto segnalato dalla Sala Operativa INGV_OE (Catania), in zona si trovano i comuni di Pedara, Trecastagni, Milo, Santa Venerina e Nicolosi, tutti paesi della provincia etnea, mentre la città più vicina è risultata essere Acireale, a 12 chilometri di distanza, con Catania a 20.

Terremoto oggi Reggio Emilia M 2.2/ Ingv ultime notizie, scossa anche nel Tirreno

TERREMOTO OGGI IN PROVINCIA DI CUNEO, I DETTAGLI INGV

Nessun’altra scossa di terremoto rilevante si è verificata nella giornata di oggi, ma possiamo segnalare un evento tellurico localizzato a due chilometri a sud est di Pradleves, in provincia di Cuneo, in Piemonte. In questo caso si è trattato di un sisma molto lieve, di magnitudo 1.2 gradi sulla scala Richter, avvenuto alle ore 3:33.

Terremoto oggi Forlì-Cesena M 1.9/ Ingv ultime notizie, sisma violento in Afghanistan

Le sue coordinate geografiche sono state 44.4010 gradi di latitudine, 7.2940 di longitudine, e una profondità di 11 chilometri sotto il livello del mare. Per quanto riguarda i comuni in zona, si segnala Monterosso Grana, Castelmagno, Valgrana, Montemale di Cuneo e Cartigiano, mentre Cuneo è risultata essere la città più vicina all’epicentro, distante 21 chilometri, con Moncalieri più staccata a 74, quindi Sanremo a 75, Torino a 81, e Asti a 91 chilometri di distanza. Le due scosse di terremoto verificatesi oggi in Italia, vista la loro moderatezza, non hanno causato danni ne tanto meno dei feriti.

Terremoto oggi mar Tirreno M 2.0/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Perugia

© RIPRODUZIONE RISERVATA