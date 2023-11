Terremoto oggi ML 2.4 a Villafranca Tirrena/ Ingv ultime notizie: scossa ancora al confine Italia-Slovenia

Oggi, lunedì 6 novembre, un terremoto di magnitudo ML 2.4 è avvenuto nella zona a 4 km ad est di Villafranca Tirrena (ME), alle ore 08:44:26 con coordinate geografiche latitudine 38.2410 e longitudine 15.4760. La scossa è avvenuta ad una profondità di 187 km. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. La scossa è avvenuta come già detto a 4 km da Villafranca Tirrena, a 6 da Sponara, a 9 da Messina, Spadafora, Rometta e a 10 da Venetico. 11 i km di distanza da Valdina e da Roccavaldina. Sono 12 invece i km da Torregrotta e Monforte San Giorgio mentre a 14 troviamo San Pier Noceto e Villa San Giovanni. A 15 km dall’epicentro c’è Condrò.

Analizzando invece le città più vicine con almeno 50.000 abitanti vediamo che il terremoto è stato localizzato a 9 km a Nord-Ovest di Messina, a 21 a Nord-Ovest da Reggio Calabria, a 75 a Nord-Est da Acireale e a 89 da Catania. La scossa di terremoto, molto lieve, non ha causato danni a cose o persone. Non si segnalano inoltre sui social messaggi o avvertimenti: essendo avvenuta ad una profondità elevata, la scossa sembra non essere stata neppure percepita dalla popolazione.

Trema la terra anche a confine tra Italia e Slovenia. Un terremoto di magnitudo ML 2.4 è avvenuto nella zona a cavallo tra i due Stati alle 06:11:53 ora italiana, con coordinate geografiche latitudine 46.3230 e longitudine 13.5950 ad una profondità di 6 km. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. Il sisma è stato percepito nei comuni di Drenchia, Grimacco, Savogna e Pulfero. Tra le città di almeno 50.000 abitanti più vicine troviamo Udine, Trieste e Pordenone.

Nella notte, sempre nella stessa zona, c’era stato un altro terremoto di magnitudo ML 2.8, all’1 precisa, con coordinate geografiche (lat, lon) 46.3380, 13.5740 ad una profondità di 7 km, dunque poco distante da quello che poi è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV di Roma poco dopo. Anche in questo caso ad avvertire il sisma sono stati i paesi di Drenchia, Tarvisio, Pulfero, Taipana e Savogna.

