Terremoto oggi ML 2.7 Siracusa/ Ingv ultime notizie: scosse anche in provincia di Crotone

Terremoto oggi: sisma in provincia di Crotone

Cominciamo una nuova settimana con il solito bollettino dell’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) nel quale vengono riportati tutti i terremoti registrati ogni giorno in Italia (e i più importanti che hanno interessato altre zone nel mondo). Oggi, 27 maggio, la terra si è mossa a Melissa, in provincia di Crotone: la scossa, di magnitudo ML 2.1, è avvenuta a 27 km di profondità e dunque non è stata avvertita dalla popolazione, che non ha percepito il movimento. Il sisma è avvenuto in piena notte, all’1:35, con coordinate geografiche latitudine 39.3330 e longitudine 17.0300. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala sismica INGV di Roma.

Entro 20 km dall’epicentro si trova Melissa, a 3 km. Sempre nel giro dei 10 km troviamo anche i paesi di Carfizzi, Cirò, San Nicola dell’Alto, Strangoli, Cirò Marina (che ha quasi 15.000 abitanti), Umbriatico e Pallagorio. Tra le città più vicine con almeno 50.000 abitanti c’è invece Crotone, a 29 km a Sud. La scossa è stata localizzata a 60 km a Nord-Est di Catanzaro, a 67 km a Est di Cosenza e a 73 km a Nord-Est di Lamezia Terme.

Non solo Calabria: scosse di terremoto oggi sono state registrate anche in Sicilia. In particolare un sisma ML 2.7 è stato segnalato dalla Sala Sismica INGV di Roma a largo della Costa Siracusana, alle 03:50:41, con coordinate geografiche latitudine 36.4670 e longitudine 15.4990 ad una profondità di 24 km. Nessun comune si trova a 20 km dall’epicentro mentre tra le città più vicine con almeno 50.000 abitanti troviamo Siracusa (a 69 km), Modica e Ragusa. La scossa non è stata percepita dalla popolazione siciliana.

Sempre nella splendida Sicilia, un’altra scossa di terremoto è stata registrata in mattinata, alle 06:29:20 nella Costa siciliana nord orientale, a Messina. Il sisma ha coordinate geografiche latitudine 38.1670 e longitudine 14.9810 ad una profondità di 15 km ed è stato segnalato dalla Sala Sismica INGV di Roma. Tra i comuni più vicini troviamo atti, Montagnareale, Gioiosa Marea, Librizzi, Oliveri, Piraino e Sant’Angelo di Brolo. Tra le città più grandi con almeno 50.000 abitanti c’è invece Messina.

