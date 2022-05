Terremoto oggi Modena M 2.2/ Ingv ultime notizie, scossa anche in Toscana

E’ giovedì 5 maggio 2022 e anche oggi andremo a fare il punto su quali sono state le scosse di terremoto che si sono verificate in Italia e nel resto del mondo. Stando a quanto segnalato dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo movimento tellurico “importante” è stato registrato in provincia di Modena, precisamente in località Prignano sulla Secchia. L’evento ha avuto una magnitudo 2.2 gradi ed è stato localizzato alle ore 6:34 di stamane, preceduto da un’altra scossa di terremoto sempre nello stesso epicentro con una magnitudo di 2.0 gradi alle ore 5:45.

Alle ore 7:39, invece, un sisma ha interessato il comune di Borgo Val di Taro, in provincia di Prato (Toscana), con una magnitudo di 2.0 gradi sulla scala Richter. Altro sisma è quello che si è verificato a 4 chilometri a ovest della località di Serramazzoni, sempre in provincia di Modena (regione Emilia Romagna). L’evento tellurico è stato lieve, di magnitudo 1.2 gradi sulla scala Richter, ed è avvenuto stamane all’alba, precisamente alle ore 4:57 di oggi, giovedì 5 maggio 2022. La scossa ha avuto coordinate geografiche pari a 44.4170 gradi di latitudine, 10.7390 di longitudine, e una profondità di 24 chilometri sotto il livello del mare, mentre per quanto riguarda le città situate in zona, la Sala Sismica INGV-Roma segnala i comuni di Prignano sulla Secchia, Polinago, Castellarano, Montefiorino e Pavullo nel Frignano, paesi del modenese ma anche del reggino. Modena è risultata essere proprio la città più vicina all’epicentro, distante 30 chilometri dalla zona del sisma, con Reggio Emilia a 33, quindi Carpi a 42 e Bologna a 49.

Un’altra scossa di terremoto è quella che si è verificata nella notte di oggi a cinque chilometri a sud est di Badia Tedalda, in provincia di Arezzo, in Toscana.

Anche in questo caso si è trattato di una scossa di terremoto lieve, di magnitudo 1.3 gradi sulla scala Richter, localizzata alle ore 2:14. Le sue coordinate geografiche (lat, lon) sono state 43.6670, 12.2070, mentre la profondità è stata di 7 km sotto il livello marino. Borgo Pace, Sestino, Mercatello sul Metauro, Sansepolcro e San Giustino, i comuni in zona, mentre Arezzo, Cesena e Rimini sono le città più vicine all’epicentro del sisma. Segnaliamo infine una scossa di terremoto avvenuta nella serata di ieri, alle ore 21:13, in quel dell’Albania, con una magnitudo di 3.4 gradi sulla scala Richter.

