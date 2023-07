Terremoto oggi Modena M 2.3/ Ingv ultime notizie, lieve scossa a Siena

E’ lunedì 31 luglio 2023 e come ogni giorno anche oggi andiamo a fare il punto su quali siano state le principali scosse di terremoto registrate in Italia e non solo. Secondo quanto si legge sul sito dell’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Ingv, l’ultimo evento tellurico è quello localizzato a tre chilometri a nord ovest della località di Seramazzoni, in provincia di Modena. Si tratta di un evento tellurico con una magnitudo di 2.3 gradi sulla scala Richter, localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma alle ore 5:18 di oggi, lunedì 31 luglio 2021.

Terremoto oggi fra Croazia e Slovenia M 4.3/ Ultime notizie Ingv, scossa avvertita anche a Trieste

Le coordinate geografiche del movimento tellurico sono state 44.4400 gradi di latitudine, 10.7580 di longitudine, e una profondità di 25 chilometri sotto il livello del mare, mentre i comuni in zona sono stati quelli di Prignano sulla Secchia, Castellarano, Polinago, Sassuolo e Fiorano Modenese, località della provincia di Modena e di Reggio Emilia. Proprio queste ultime sono state le due città con almeno 50mila abitanti più vicine al sisma, con la prima staccata 27 chilometri e la seconda 30. Carpi è risultata invece distante 40 chilometri, con Bologna a quota 47.

Terremoto oggi Ferrara M 2.3/ Ingv ultime notizie, scossa anche ad Ascoli Piceno

TERREMOTO OGGI IN PROVINCIA DI SIENA: I DETTAGLI INGV

Da segnalare sempre oggi una scossa di terremoto lieve avvenuta a tre chilometri a est di San Gimignano, in provincia di Siena. In questo caso è stato un evento tellurico di magnitudo 1.4 gradi sulla scala Richter, localizzato nel cuore della notte passata, precisamente alle ore 4:08 fra domenica 30 e lunedì 31 luglio 2023.

Le sue coordinate geografiche sono state 43.4760 gradi di latitudine, 11.0760 di longitudine e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare, mentre i comuni in zona sono stati Poggibonsi, Colle di Val d’Elsa, Certaldo, Barberino Val d’Elsa e Gambassi Terme, località del senese e del fiorentino. Proprio Siena è risultata essere la città più vicina all’epicentro, distante 27 chilometri, con Scandicci più staccata a quota 33, quindi Firenze a 36 e infine Prato a 45 chilometri.

TERREMOTO OGGI MODENA M 3.1/ Ingv ultime notizie, scosse a Serramazzoni e Finale Emilia

© RIPRODUZIONE RISERVATA