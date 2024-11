Solo una scossa di terremoto oggi ha superato la magnitudo di 2.0 gradi sulla scala Richter, mentre tutti gli altri movimenti tellurici sono stati estremamente leggeri. Questa la fotografia scattata nelle ultime ore dall’Ingv, l’istituto che in Italia registra tutti i movimenti tellurici e le eruzioni vulcaniche, in merito alla situazione tellurica sul nostro Paese in questa giornata odierna, martedì 5 novembre 2024. Andiamo quindi a vedere le scosse principali e partiamo da quella che è stata segnalata nella regione Emilia Romagna, a due chilometri a nord di Palagano, località della provincia di Modena.

Terremoto oggi Spinozo ML 2.1/ Ingv ultime notizie: scossa anche nel Mar Tirreno

Il sisma ha avuto una magnitudo di 2.3 gradi sulla scala Richter, evento che è avvenuto pochi minuti dopo la mezzanotte di ieri, alle ore 00 e 32 minuti. In zona individuati i comuni di Montefiorino e Polinago, mentre le due città principali nella zona sono state Reggio Emilia e Modena, entrambe distanti 40 chilometri dalla zona dell’epicentro. Tutte le altre scosse di terremoto oggi sono state tutt’altro che preoccupanti, come ad esempio quella registrata a due chilometri a nord est di Castelliri, in provincia di Frosinone. Siamo ovviamente nella regione Lazio e l’evento in questione ha avuto una magnitudo di 1.6 gradi sulla scala Richter, localizzato alle ore mezzanotte e 48 minuti.

Terremoto oggi Campobasso M 1.9/ Ingv ultime notizie, scossa molto leggera anche a Torino

TERREMOTO OGGI A L’AQUILA, I DETTAGLI INGV

La scossa di terremoto oggi nel frusinate è stata segnalata vicino a Isola del Liri e Sora, nonché a 60 chilometri di distanza da Latina e a 65 da Velletri.

Un’altra scossa di terremoto, sempre comunque molto leggera, è stata segnalata ieri sera nella provincia de L’Aquila, in Abruzzo. Il sisma non ha superato la magnitudo di 2.0 gradi sulla scala Richter, di conseguenza l’evento non è stato pressochè avvertito da nessuno. Nel dettaglio la magnitudo è stata di 1.7 gradi sulla scala Richter, scossa registrata a Cansano e Campo di Giove, nonché a 38 chilometri da Chieti e a 51 da Pescara.