Terremoto oggi Modena M 2.3/ Ingv ultime notizie, scosse anche a Rieti e Crotone

Nella giornata di oggi, giovedì 26 maggio 2022, una scossa di terremoto ha interessato la località di Finale Emilia in provincia di Modena. A segnalarlo è stato l’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, che ogni giorno analizza e registra tutti i sismi verificatisi in Italia quanto nel resto del mondo. L’ultimo terremoto ha avuto una magnitudo di 2.3 gradi sulla scala Richter ed è stato localizzato di preciso a cinque chilometri a nord ovest della nota località di Finale Emilia, in provincia di Modena (Emilia Romagna).

L’evento tellurico è avvenuto di preciso alle ore 1:51 della notte passata, fra mercoledì 25 e giovedì 26 maggio 2022, ed ha avuto coordinate geografiche (pari a 44.8750 gradi di latitudine, 11.2710 di longitudine, e una profondità di 6 chilometri sotto il livello del mare. Secondo quanto segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, in zona vi sono i comuni di San Felice sul Panaro, Bondeno, Sant’Agostino, Felonica e Camposanto, paesi della provincia di Modena, Ferrara e Mantova, visto che il terremoto di oggi è avvenuto a cavallo fra le tre province. Proprio Ferrara è risultata essere la cittadina più vicina, distante 28 chilometri, con Carpi a 32, quindi Modena a 37 e Bologna a 43.

TERREMOTO OGGI A RIETI, TREMA ANCHE CROTONE

Segnaliamo anche una scossa di terremoto avvenuta oggi in provincia di Rieti, a tre chilometri a nord ovest di Configni, con una magnitudo di 1.8 gradi sulla scala Richter.

Il sisma è stato registrato dall’Ingv alle ore 1:50 di oggi, e classificato con coordinate geografiche pari a 42.4420 gradi di latitudine, 12.6180 di longitudine, e una profondità di 9 chilometri sotto il livello del mare. Calvi dell’Umbria, Vacone, Cottanello, Stroncone e Montasola, sono i comuni in zona, mentre Terni, Viterbo e Guidonia, le cittadine più vicine, distanti rispettivamente 14, 42 e 50 chilometri. Infine si sono verificate alcune scosse di terremoto oggi in provincia di Crotone, precisamente ad Umbriatico, fra cui quella di magnitudo 1.4 gradi sulla scala Richter delle ore 4:10 di stamane.

