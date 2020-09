Terremoto oggi Modena M 2.4/ Ingv ultime scosse, tremano anche Piemonte e Molise

Una nuova scossa di terremoto si è verificata quest’oggi in quel di Modena, nella regione Emilia Romagna. Come da copione sono i professionisti dell’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, a comunicarlo, fornendo tutti i dettagli dell’evento. Il movimento tellurico è stato registrato di preciso alle ore 7:05 di questa mattina in località Mirandola (2 chilometri a nord est), con coordinate geografiche pari a 44.91 gradi di latitudine e 11.08 di longitudine, con una profondità (ipocentro) di 4 chilometri sotto il livello del mare. Come riferito da Meteoweb, la magnitudo è stata lieve, 2.4 gradi sulla scala Richter, ma la scossa è stata avvertita in maniera indistinta dalla popolazione locale, con numerose segnalazioni. Stando a quanto riferito dall’Ingv sono diversi i comuni che hanno avvertito il movimento tellurico, a cominciare appunto da Mirandola, proseguendo con Medolla, San Possidonio, San Giovanni del Dosso, Concordia sulla Secchia, San Giacomo delle Segnate, e concludendo con Poggio Rusco, Cavezzo, San Felice sul Panaro e Schivenoglia.

TERREMOTO OGGI A MODENA: LE CITTA’ COINVOLTE

A livello di città, invece, si segnalano Carpi, Modena, Reggio Emilia, Ferrara e Bologna in un raggio di 50 chilometri. Il sisma di oggi a Modena, nonostante abbia spaventato i residenti, non ha provocato danni ne feriti, e al momento la situazione sembrerebbe essere assolutamente regolare. Da segnalare altri due eventi tellurici avvenuti nella giornata di oggi, a cominciare da quello di magnitudo 2.1 gradi verificatosi alle ore 4:30 della notte appena passata in Molise, precisamente a Scapoli, sei chilometri ad ovest di Isernia. Il secondo sisma è invece stato segnalato dall’Ingv alle ore 2:21 sempre della notte passata, all’estremo nord-ovest della nostra penisola, di preciso nella provincia di Cuneo, in località Macra (nella regione Piemonte). Un terremoto quest’ultimo di magnitudo 2.0 gradi sulla scala Richter, che non ha causato alcun danno, così come quello molisano.



