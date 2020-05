Terremoto oggi Modena M 2.8/ Ingv ultime scosse, sisma anche in provincia di Parma

Pubblicità

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.8 gradi sulla scala Richter, si è verificata quest’oggi in Emilia Romagna. Come fatto sapere dall’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’evento tellurico è stato registrato nella provincia di Modena, precisamente nel comune di Frassinoro, non troppo distante dal confine con la Toscana. Il sisma è avvenuto pochi minuti fa, alle ore 8:52 di questa mattina, e al momento non sono stati segnalati danni ne tanto meno dei feriti. Le coordinate geografiche del terremoto sono state 44.25 gradi di latitudine e 10.52 di longitudine, mentre la profondità è stata individuata a 14 chilometri sotto il livello del mare. Numerosi sono stati i comuni che hanno avvertito la scossa modenese, a cominciare da Frassinoro, Pievepelago, Riolunato, passando per Fiumalbo, Palagano, Villa Minozzo, e arrivando fino a Villa Collemandina e Castiglione di Garfagnana.

Pubblicità

TERREMOTO OGGI IN PROVINCIA DI PARMA M 2.2

A livello di città, invece, si segnala la presenza di Massa e Carrara a circa 40 chilometri di distanza, mentre Lucca, Pistoia e Viareggio, sono dislocate in un raggio massimo di 45/50 chilometri dall’epicentro. Stamane l’Emilia Romagna ha tremato anche in un’altra zona, leggasi la provincia di Parma, che negli ultimi giorni sta registrando diversi movimenti tellurici, anche se nessuno particolarmente significativo. L’evento, registrato dalla sala sismica Ingv in Roma, è avvenuto alle ore 7:16 di questa mattina con una magnitudo di 2.2 gradi sulla scala Richter. L’epicentro è stato individuato a cinque chilometri a nord di Tizzano val Parma, localizzato ad una profondità di 17 km sotto il livello marino. Anche in questo caso sono stati diversi i comuni che hanno avvertito la scossa, seppur lieve, come ad esempio Calestano, Langhirano, Terenzo, Neviano degli Arduini, Corniglio, Lesignano de’ Bagni e Palanzano. Al momento non si registrano, anche in questo caso, danni ne feriti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA