Sono state diverse le scosse di terremoto oggi, martedì 11 marzo 2025, complice uno sciame sismico che è stato localizzato nella notte appena passata ai Campi Flegrei. La zona della regione Campania vicino a Napoli torna quindi a tremare, con sette diverse scosse fra cui quella massima che ha avuto una magnitudo di 3.0 gradi sulla scala Richter, localizzata alle ore 3:04 della notte passata. Notte quindi agitata ma fortunatamente non si sono verificati danni ne tanto meno dei feriti.

Terremoto Campi Flegrei oggi, scossa di M 3.0/ Nuovo sciame sismico: 7 eventi durante la notte

La scossa di terremoto oggi ai Campi Flegrei è stata la più importante verificatasi nelle scorse ore in Italia, superata solo dal sisma localizzato lungo il confine fra la Grecia e l’Albania, avvenuto alle ore 2:40 e con una magnitudo di 3.3 gradi sulla scala Richter. Per quanto riguarda gli altri movimenti tellurici, si segnala una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 gradi in quel di Montefiorino, in provincia di Modena, alle ore 6:40 di stamane. Un altro sisma di 1.9 gradi sulla scala Richter è stato individuato sempre in Emilia Romagna, precisamente a 4 chilometri a est di Bertinoro, in provincia di Forlì e Cesena. Il sisma in questione è stato segnalato dall’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia alle ore 1:31 della notte scorsa, individuato a soli cinque chilometri da Cesena, nonché a 15 da Forlì, e nei pressi di Forlimpopoli.

TERREMOTO OGGI A MACERATA, I DETTAGLI INGV

Molto più leggera la scossa di terremoto oggi registrata nella regione Marche, a quattro chilometri a est di Bolognola, in provincia di Macerata, una scossa di magnitudo 1.2 gradi sulla scala Richter, individuata alle 4:38 vicino a Sarnano e Amandola, nonché a 46 chilometri da Foligno (in Umbria) e a 50 da Teramo (nel Lazio), quindi a cavallo fra le tre regioni.

L’Ingv non ha registrato altre scosse principali di conseguenza, ripetiamo, l’evento sismico più importante resta quello ai Campi Flegrei, che in questo 2025 stanno tremando con continuità, facendo tornare la paura e la tensione nella popolazione locale: attendiamo le prossime ore per capire se lo sciame proseguirà o se si sarà, come si spera, interrotto.

