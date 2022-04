Terremoto oggi Modena, scossa M 2.0/ Ultime notizie INGV: sciame sulle Isole Eolie

EMILIA ROMAGNA, TERREMOTO OGGI A MODENA: I DATI INGV

Dopo la giornata di Pasqua passata con un terremoto importante in Umbria a Norcia (M 2.9, per fortuna nulla di grave per danni a cose-strade-persone), è ancora il Centro Italia a segnalare per la giornata di Pasquetta un nuovo terremoto sopra i gradi 2 Richter.

Il sisma registrato dal portale INGV, di grado M 2.0 con ipocentro a 10 km di profondità sul livello del mare, è stato segnalato nella provincia di Modena in Emilia Romagna: il terremoto è avvenuto a pochi chilometri da Campogalliano, l’epicentro della scossa, ma non ha per fortuna provocato alcun danno a strutture, case o peggio persone. Gli altri comuni considerati vicino al punto di origine del sisma sono tutti tra le provincie di Modena e Reggio Emilia: si tratta della stessa Modena, di Rubiera, Soliera, San Martino in Rio, Carpi, Correggio, Bastiglia, Rio Saliceto, Nonantola, Bomporto, Scandiano, San Prospero, Sassuolo, Maranello, Reggio Emilia, Ravarino, San Cesario sul Panaro.

GLI ALTRI TERREMOTI DELLA GIORNATA: DALLE EOLIE ALLA FRANCIA

Nessun danno nel terremoto in Emilia Romagna (avvenuto alle ore 5.48), così come nelle Isole Eolie in Sicilia dove da ormai 48 ore è in corso uno sciame sismico con diverse scosse sopra la soglia di magnitudo 2 Richter.

Alle ore 10.50 la mattina di Pasquetta un terremoto di grado M 2.1 è stato segnalato dal centro INGV sulle Isole Eolie con ipocentro a 184 km di profondità sotto il livello del mare: non si segnalano danni, nemmeno segnalazioni di vibrazioni udite nelle città più vicine (Messina a 58 km, Reggio Calabria a 70 km). Nelle ultime ore, oltre allo sciame sulle Eolie, si segnala infine un terremoto di grado M 2.1 al confine tra Italia e Francia, con ipocentro a 7 km di profondità: anche qui nessun danno segnalato né nei Comuni vicini all’epicentro in Francia, né nei comuni come Avigliana, Riavano, Pinerolo o Piossasco.

