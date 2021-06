Terremoto oggi Monopoli M 2.5/ Ingv ultime notizie, doppia scossa a Bari

Nelle ultime ore si sono verificate alcune scosse di terremoto in Italia e la più “forte” è stata quella avvenuta nel noto comune pugliese di Monopoli, in provincia di Bari. L’evento tellurico, come si legge sul sito dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il ben noto Ingv, è stato registrato dai sismografi alle ore 00:41 della notte passata, quella fra lunedì 31 maggio e martedì 1 giugno 2021, ed ha avuto una magnitudo di 2.5 gradi sulla scala Richter. Il sisma è stato localizzato a sei chilometri a sud di Monopoli in una zona con coordinate geografiche pari a 40.89 gradi di latitudine, 17.29 di longitudine, e una profondità, il cosiddetto ipocentro, di 20 chilometri sotto il livello del mare.

Tra l’altro l’Ingv ha segnalato un altro terremoto sempre in quel di Monopoli, precisamente all’1:11 di questa notte, in questo caso con una magnitudo leggermente inferiore rispetto a quella di cui sopra, pari a 2.3 gradi sulla scala Richter. I comuni che hanno avvertito la scossa sono stati quelli limitrofi la zona dell’epicentro, a cominciare da Fasano, Castellana Grotte, Alberobello e Polignano a Mare, mentre, a livello di città, si segnalano Bari e Taranto a circa 45 chilometri di distanza, quindi Bitonto a 56 e Brindisi a 62.

TERREMOTO OGGI A MONOPOLI E IN CROAZIA

Nella tarda serata di ieri, alle ore 21:11, era stato invece segnalato un sisma nel centro Italia, precisamente in provincia di Ascoli Piceno, nella regione Marche. Il terremoto è stato individuato a sette chilometri ad ovest dalla località di Arquata del Tronto, comune spesso e volentieri nominato su queste pagine per via della sua intensa attività sismica. Il terremoto ha avuto una magnitudo di 2.0 gradi e una profondità di 11 chilometri sotto il livello del mare. Infine segnaliamo una scossa di magnitudo 3.6 gradi avvenuta non in Italia ma nella vicina Croazia; un terremoto registrato alle ore 5:07 di oggi e che non è stato comunque avvertito nel nostro Paese.

