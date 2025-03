Una violenta scossa di terremoto oggi è stata localizzata in Myanmar, l’ex Birmania, nazione che si trova nel continente asiatico. Secondo quanto riferisce l’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, si tratta di un evento sismico che ha avuto una magnitudo decisamente importante, leggasi 7.7 gradi sulla scala Richter, localizzato alle ore 7:20 in Italia, quando in Myanmar erano circa le 13:00 di mattina, tenendo conto che ci sono 5:30 di differenza fra le due nazioni.

Al momento non si hanno notizie di danni e di feriti, ma secondo quanto scritto dall’agenzia Reuters, il terremoto oggi in Myanmar è stato chiaramente udito in diverse zone del Paese, è perfino a Bangkok, nella vicina Thailandia, sono stati moltissimi coloro che avvertito chiaramente la scossa. Centinaia di persone sono usciti dagli edifici dopo il violento sisma, che è stato decisamente superficiale, solo 10 km sotto il livello del mare, con ipocentro individuato presso la città di Mandalay.

TERREMOTO OGGI IN MYANMAR, GLI ALTRI SISMI DELLE ULTIME ORE

Scene di panico, con persone che hanno raccontato di acqua che fuoriuscita dalle piscine, ma ripetiamo, al momento non si hanno ancora notizie per quanto riguarda il Myanmar, dove non sono da escludere dei danni alla luce dell’entità del sisma. La scossa di M 7.7 è stata susseguita da un evento di M 5.5 poco dopo, un classico sisma di assestamento, mentre per quanto riguarda le altre scosse di terremoto oggi, si segnala un altro sisma alle Vanuatu Islands, in mare aperto, con una magnitudo sempre abbastanza importante, leggasi 5.7 gradi sulla scala Richter, localizzato quando in Italia erano le 2:20 della notte passata.

Anche in Brasile i sismografi hanno localizzato un violento terremoto, di magnitudo 5.9 gradi sulla scala Richter alle ore 1:34 italiane della notte passata, anche in questo caso fortunatamente senza conseguenze alla luce del fatto che sia stato localizzato in mare. Niente di particolare invece per quanto riguarda le scosse di terremoto oggi in Italia, visto che l’evento sismico più importante è stato quello di Pietralunga, in provincia di Perugia, in Umbria, con un sisma di magnitudo 1.9 gradi sulla scala Richter.