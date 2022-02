Terremoto oggi Napoli M 2.2/ Ingv ultime notizie, forte scossa sull’isola di Cipro

Scopriamo quali sono state le scosse di terremoto registrate in Italia e nel resto del mondo, nella giornata di oggi, giovedì 3 febbraio 2022. Stando all’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo evento tellurico degno di nota è stato quello che si è verificato in Campania, precisamente presso il Vesuvio, noto vulcano attivo di Napoli. L’evento tellurico è stato di magnitudo 2.2 gradi sulla scala Richter, ed è stato registrato dalla Sala Operativa INGV-OV (Napoli) alle ore 1:52 della notte passata, fra mercoledì 2 e giovedì 3 febbraio 2022.

Le coordinate geografiche sono state 40.825 gradi di latitudine, 14.441 di longitudine, e una profondità molto bassa, il cosiddetto ipocentro, solo 1 chilometro sotto i livelli del mare. Per quanto riguarda i comuni situati nella zona, si segnalano Somma Vesuviana, Terzigno, Boscotrecase, San Giuseppe Vesuviano e Sant’Anastasia, mentre, a livello di cittadine, le più vicine sono risultate essere Portici, Torre del Greco ed Ercolano, distanti fra i 7 e gli 8 chilometri, A seguire Scafati, Acerra, Castallammare di Stabia, Casoria, Afragola e infine Napoli, localizzata a soli 16 chilometri dall’epicentro.

TERREMOTO OGGI A PERUGIA, NELLA TARDA SERATA DI IERI SISMA A CIPRO

Sempre la scorsa notte si è verificata una scossa di terremoto in Umbria, precisamente a Monteleone di Spoleto, in provincia di Perugia. In questo caso l’evento tellurico è stato molto lieve, soli 1.3 gradi sulla scala Richter, e una profondità di 11 chilometri sotto il livello marino.

Il terremoto è avvenuto a 22 chilometri da Terni, 37 da Foligno e 54 da L’Aquila, mentre i comuni più vicini sono stati quelli di Poggiodomo, Scheggino, Polino, Ferentillo e Sant’Anatolia di Narco. Segnaliamo infine una forte scossa di terremoto avvenuta non oggi ma nella tarda serata di ieri, precisamente sull’isola di Cipro, di magnitudo 5.4 gradi: erano le ore 22:03 italiane, le 23:03 locali. Al momento non si segnalano danni: Cipro sorge su una zona ad alta intensità sismica, e lo scorso 11 gennaio si era verificato un terremoto di magnitudo 6.6 gradi.

