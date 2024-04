Terremoto oggi Napoli M 3.1, epicentro Vesuvio/ Ingv ultime notizie, scossa avvertita in tutta la provincia

TERREMOTO OGGI A NAPOLI: LA SCOSSA IN ZONA VESUVIO

Una scossa di terremoto di M 3.1 oggi ha colpito la provincia di Napoli, con epicentro in particolare in un cratere del vulcano Vesuvio. L’episodio sismico è avvenuto alle ore 05:55. La Sala Operativa dell’INGV-OV di Napoli lo ha localizzato con coordinate geografiche (lat, lon) 40.8240, 14.4300 ad una profondità di 0 km.

Tra i Comuni vicini in cui è stato avvertito ci sono Ottaviano, Massa di Somma, Somma Vesuviana, San Sebastiano al Vesuvio, Sant’Anastasia, Pollena Trocchia, Boscotrecase, Terzigno, Trecase, Portici, Boscoreale, San Giuseppe Vesuviano, Torre del Greco, Cercola, Ercolano, Torre Annunziata, San Giorgio a Cremano, San Gennaro Vesuviano, Volla, Poggiomarino, Pomigliano d’Arco e Pompei. A sentire in maniera nitida la terra tremare all’alba sono stati soprattutto gli abitanti della zona che abitano nei piani alti. Non si sono segnalati ad ogni modo problemi a cose o persone, se non un po’ di paura. La situazione rimane sotto controllo, ma continuamente monitorata. Anche perché nelle ore successive ci sono stati altri due episodi più lievi, uno alle 6.17 di M 1.9 e uno e 6.19 di M 1.0.

TERREMOTO OGGI A FIRENZE: LIEVE SCOSSA

La scossa di terremoto a Napoli non è tuttavia l’unica avvenuta oggi secondo i dati forniti dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). Un altro episodio sismico di M 2.1 si è verificato alle ore 07:03 in provincia di Firenze. L’epicentro è stato localizzato dalla Sala Sismica di Roma a Barberino di Mugello, con coordinate geografiche (lat, lon) 44.0290, 11.2500 ad una profondità di 10 km. Tra gli altri Comuni coinvolti anche Scarperia e San Piero e Vernio, quest’ultimo in provincia di Potenza. Anche in questo caso alcuni abitanti hannoterre avvertito il tremore della terra ma non ci sono stati danni a cose o persone. Già nei giorni scorsi nella stessa area c’erano state altre scosse della medesima entità. È in atto dunque uno sciame sismico che però non preoccupa gli esperti.











