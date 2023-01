Terremoto oggi Napoli Md 2.0/ Ingv: tremano Campi Flegrei, centinaia di segnalazioni

TERREMOTO AI CAMPI FLEGREI: PAURA NELLA NOTTE

Una scossa di terremoto è stata registrata nella notte a Napoli. A tremare tutta l’area dei Campi Flegrei e il Giuglianese: sono partite centinaia di segnalazioni da parte di cittadini impauriti e spaventati dal forte boato. Erano le 03:40 di domenica 8 gennaio 2023 quando la scossa è stata registrata. Stando a quanto riportato da Il Mattino, il sisma ha svegliato migliaia di persone, alcune delle quali sono scese in strada. Si parla di Pozzuoli, Marano, Qualiano e Giugliano, passando per Quarto e tutta la zona dei Camaldoli.

Terremoto oggi Grecia M 5.0/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Pesaro

«Tremava tutto, letto e vetri in particolare», raccontano sui social i cittadini che hanno riportato quanto accaduto nella notte. Le segnalazioni sono partite in particolare dai comuni di Qualiano e Marano. «Sono stati secondi di grande paura. Il boato è stato forte, inizialmente pensavamo si trattasse di un tuono», raccontano altre testimonianze di cittadini dopo il terremoto ai Campi Flegrei di questa notte.

Terremoto oggi Pesaro M 3.0/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Isernia

TERREMOTO OGGI A NAPOLI: I DATI RACCOLTI DALL’INGV

Il terremoto è stato registrato e localizzato dalla Sala Operativa di Napoli Ingv-Ov. Stando ai dati raccolti dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il sisma ha avuto magnitudo Md 2.0 e come epicentro la zona appunto dei Campi Flegrei. Ma è stata individuata più precisamente con le seguenti coordinate geografiche: latitudine 40.8260, longitudine 14.1400 e ad una profondità di due chilometri. Inoltre, è stata fornita una lista di Comuni che si trovano nei pressi dell’epicentro del terremoto, dove questo è stato avvertito distintamente. Ma anche l’ipocentro spiega il motivo per il quale è stato avvertito dalla popolazione. Restando entro i 15 chilometri, si tratta di Pozzuoli, Quarto, Bacoli, Monte di Procida, Marano di Napoli, Napoli, Calvizzano, Qualiano, Mugnano di Napoli, Procida, Villaricca, Giugliano in Campania, Melito di Napoli, Casavatore, Arzano, Sant’Antimo e Parete.

LEGGI ANCHE:

Terremoto oggi Pesaro M 2.5/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Caserta

© RIPRODUZIONE RISERVATA