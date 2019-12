Terremoto Napoli oggi/ Pozzuoli, scossa di 2.8 nella città metropolitana (6 dicembre)

Un terremoto a Napoli si è verificato oggi, nelle prime ore della notte, con un epicentro localizzato nella zona di Pozzuoli, nella città Metropolitana. Una scossa che è stata percepita come di considerevole entità dalla popolazione, nonostante la magnitudo – che l’INGV ha fissato qualche decina di minuti dopo il fenomeno in 2.8 gradi sulla scala Richter – non fosse estrema. L’ipocentro molto superficiale (soltanto 1.8 km di profondità), però ha contribuito a far percepire l’energia cinetica della scossa di terremoto in modo molto più netto da parte della popolazione. Il sisma, tuttavia, non ha provocato vittime o danni a persone o a cose. I comuni coinvolti a 10 km dall’epicentro del terremoto sono stati: Pozzuoli, Quarto, Bacoli, Napoli, Marano di Napoli, Monte di Procida, Calvizzano, Mugnano di Napoli, Qualiano. I comuni tra i 10 e i 20 km di distanza dell’epicentro sono invece Villaricca, Giugliano in Campania, Melito di Napoli, Procida, Casavatore, Arzano, Sant’Antimo, Parete, Casoria, Casandrino, San Giorgio a Cremano, Grumo Nevano, Frattamaggiore, Ercolano, Lusciano, Cesa, Trentola-Ducenta, Sant’Arpino, Afragola, Portici, Aversa, Volla, Frattaminore, Succivo, Cercola, Crispano, San Marcellino, Cardito, Casapesenna, San Sebastiano al Vesuvio, Orta di Atella, Torre del Greco, Gricignano di Aversa, Carinaro, Frignano, Massa di Somma, Caivano, Teverola, Villa di Briano, Casalnuovo di Napoli, Pollena Trocchia, San Cipriano d’Aversa, Casaluce.

