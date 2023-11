Terremoto oggi nel Mar Adriatico M 2.6/ Ingv ultime notizie, lieve scossa in provincia di Cuneo

La situazione per quel che concerne le scosse di terremoto avvenute oggi in Italia è molto tranquilla secondo i dati riportati dall’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). Una sola scossa di entità rilevante è stata registrata alle ore 10:13 di questa mattina dalla Sala Sismica di Roma nel Mar Adriatico Settentrionale, al largo di Ancona, con epicentro con coordinate geografiche (lat, lon) 44.1410, 13.7600 ad una profondità di 6 km. L’episodio sismico è stato di M 2.6 sulla scala Richter, ma non è stato avvertito dalla popolazione in quanto non ci sono Comuni entro i 20 km dalla zona. Quest’ultima infatti è stato localizzata nel mare tra il nostro Paese e la Croazia. Il pericolo è stato dunque sostanzialmente nullo.

Potrebbe essere stata invece lievemente riscontrata una scossa di terremoto di M 1.9 sulla scala Richter avvenuta oggi, alle ore 10:23, con epicentro localizzato a Sampeyre, in provincia di Cuneo, con coordinate geografiche (lat, lon) 44.5650, 7.2310 ad una profondità di 11 km. Gli altri Comuni più vicini sono Frassino, Malla, Mecre, San Damiano, Valmala, Celle e Brossasco. Non si segnalano comunque danni a cose o persone.

TERREMOTO OGGI: CONTINUA A TREMARE LA PAPUA NUOVA GUINEA

Per quel che concerne invece le scosse di terremoto avvenute oggi all’estero, continua a tremare la Papua Nuova Guinea. Dopo l’episodio di M 5.8 avvenuto nella giornata di ieri, anche alle ore 08:43 di questa mattina (ora locale 18:43) se ne è verificato un altro di M 6.0 con epicentro con coordinate geografiche (lat, lon) -3.8320, 150.9680 ad una profondità di 30 km secondo i dati che arrivano dalla Sala Sismica di Roma dell’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). In questa zona i fenomeni del genere sono molto comuni in virtù del forte bradisismo. Nel caso specifico l’area interessata è stata quella della Nuova Irlanda, un’isola vulcanica situata proprio nell’oceano Pacifico. Non si segnalano al momento danni a cose o persone.

