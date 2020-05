Terremoto oggi Nevada M 6.4/ USA, sisma avvertito pure in California: nessuna vittima

Pubblicità

Un terremoto di magnitudo M 6.4 sulla Scala Richter è stato avvertito alcune ore fa nello Stato americano del Nevada: la potente, che è stata registrata dall’US Geological Survey (ovvero l’omologo del nostro Istituto di Geofisica e Vulcanologia), sarebbe avvenuta attorno alle 4.03 del mattino, orario locale, e l’epicentro sarebbe da rintracciarsi nelle vicinanze del confine che il Nevada condivide con la California. È anche questo il motivo per cui il terremoto è stato avvertito chiaramente anche nella metropoli di San Francisco e persino a Salt Lake City, nello Stato dello Utah. Al momento ad ogni modo non sarebbero state registrate vittime mentre è ancora in corso il “check” da parte delle autorità competenti in merito ai possibili danni agli edifici causati dalla scossa in una zona del pianeta che fa registrare una intensa attività sismica.

TERREMOTO OGGI IN NEVADA (USA): SCOSSA DI M 6.4 MA NESSUNA VITTIMA

Secondo quanto si apprende dai media statunitensi, la scossa di terremoto che ha interessato il Nevada e la California quest’oggi avrebbe avuto come epicentro la piccola cittadina di Tonopah (circa 3mila abitanti) e ubicata quasi esattamente a metà strada tra i centri di Reno e la più rinomata Las Vegas. Stando all’edizione online del Los Angeles Times, inoltre, il sisma nonostante l’orario mattutino non ha impressionato più di tanto i residenti della zona (che pure l’hanno percepito chiaramente) dal momento che ogni anno in media nella zona di confine tra i due succitati Stati americani del Sud vengono registrati cinque eventi sismici simili e caratterizzati tutti da una magnitudo compresa fra i 6 e i 7 M sulla Scala Richter. Tuttavia la forza della scossa pare aver reso impraticabili alcune importanti arterie di comunicazione, cosa che sta creando parecchi disagi alla circolazione nello Stato del Nevada.



