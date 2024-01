Terremoto oggi Nocera Umbra ML 2.2/ Ingv ultime notizie: scossa anche in Calabria

TERREMOTO OGGI: SCOSSA IN PROVINCIA DI PERUGIA

Un terremoto di magnitudo ML 2.2 è stato registrato a 4 km a est di Nocera Umbra, in provincia di Perugia, nella mattinata di lunedì 22 gennaio. La scossa, in particolare, è avvenuta alle 05:25:02 ora italiana con coordinate geografiche latitudine 43.0980 e longitudine 12.8310 ad una profondità di 10 km. Il terremoto è stato localizzato come di consueto dalla Sala Sismica INGV-Roma. Si è trattato di un sisma di proporzioni ridotte: una bassa magnitudo ad una profondità di 10 km. Dunque il terremoto non ha fatto segnalare danni a persone o cose.

Come di consueto, il sito dell’Ingv riporta le località prossime all’epicentro che potrebbero essere state interessate dalla scossa. Tra i paesi più vicini all’epicentro troviamo Nocera Umbra, a 4 km di distanza, poi Valtopina a 8. A 10 km c’è Serravalle di Chienti mentre a 11 Sefro. 13 km di distanza per Fiuminata, 15 per Gualdo Tadino e 16 per Pioraco. 17 sono i km di distanza per Muccia e Spello mentre 18 per Assisi e Monte Cavallo. A 19 km troviamo Foligno e Pieve Torina e a 20 Esanatoglia, Camerino e Valfabbrica. Tra le città più vicine con almeno 50.000 abitanti ci sono a 19 km Foligno, a 36 Perugia, a 62 Terni e così via.

TERREMOTO OGGI: TREMA ANCHE REGGIO CALABRIA

Prima della scossa registrata a Nocera Umbra, un terremoto di magnitudo ML 2.4 era stato segnalato nella zona a 4 km a Est di Santo Stefano in Aspromonte, in provincia di Reggio Calabria. Il movimento tellurico è stato registrato intorno alle 20:22:26 con coordinate geografiche latitudine 38.1810 e longitudine 15.8370 ad una profondità di 8 km. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. Anche in questo caso, così come in Umbria, la magnitudo ridotta non ha spaventato i residenti, che per la maggioranza non hanno neppure avvertito la scossa.

Andiamo a vedere come di consueto i paesi più vicini all’epicentro della scossa avvenuta in provincia di Reggio Calabria. A 4 km troviamo Santo Stefano in Aspromonte, seguito da Sant’Alessio in Aspromonte a 7 km, A 8 c’è Laganadi, a 9 Sant’Eufemia d’Aspromonte, a 10 San Roberto, Calanna, Delianuova e Sinopoli, A 11 km troviamo Scido, a 12 Bagnara Calabra, Cardeto e San Procopio. A 13 km dall’epicentro ci sono Fiumara, Scilla, Cosoleto e a 14 Melicucca e Santa Cristina d’Aspromonte. Tra le grandi città con almeno 50.000 abitanti troviamo a 19 km Reggio Calabria e a 25 Messina.











